​Самолёт рухнул в пригороде Гродно

Самолёт упал в пригороде Гродно, сообщают пользователи соцсетей и региональные новостные порталы.

В частности, говорится, что небольшой лёгкий самолёт рухнул рядом с деревней Коробчицы. На месте работают спасатели.

Все обстоятельства произошедшего уточняются, пока нет данных о пострадавших.