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Самолёт рухнул в пригороде Гродно
Самолёт упал в пригороде Гродно, сообщают пользователи соцсетей и региональные новостные порталы.
В частности, говорится, что небольшой лёгкий самолёт рухнул рядом с деревней Коробчицы. На месте работают спасатели.
Все обстоятельства произошедшего уточняются, пока нет данных о пострадавших.
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Небольшой лёгкий самолёт рухнул рядом с деревней Коробчицы.
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