Совет ЕС и Европарламент договорились о совершенствовании шенгенской информсистемы для улучшения погранконтроля

Болгарское председательство Совета ЕС и Европарламент пришли во вторник к неформальному соглашению по трем регламентам, касающимся использования шенгенской информационной системы, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

Речь идет о регламентах по полицейскому и судебному сотрудничеству по уголовным делам, проверкам на границах и возвращению незаконно пребывающих в Шенгенском пространстве выходцев из третьих стран.

"Информационный обмен является ключевым элементом прилагаемых ЕС усилий с целью улучшения безопасности и управления миграцией. И шенгенская информационная система (SIS) представляет собой важный инструмент в этом отношении. Обновленные правила SIS включат новые категории примет, заполнив все возможные пробелы и учитывая новые потребности", - приводятся в коммюнике Совета ЕС слова болгарского министра внутренних дел Валентина Радева.

Как объясняют в Совете ЕС, проекты новых регламентов направлены на усиление борьбы против терроризма и особо опасных форм преступности, гарантируя при этом повышенный уровень безопасности для ЕС и способствуя улучшению управления миграцией.

Предполагается внести в информационную систему дополнительные категории примет. В частности, для розыска неизвестных подозреваемых, новый регламент разрешит вводить в SIS отпечатки пальцев или ладоней, обнаруженные на местах серьезных преступлений или деятельности террористов, если установлено, что они принадлежат преступникам или террористам. Смогут превентивно вноситься описания и приметы, касающиеся детей, находящихся под риском похищения одним из родителей, или детей и уязвимых людей, путешествию которых необходимо воспрепятствовать ради их собственной защиты, например, из-за побуждения к насильственному браку, в случаях торговли людьми и в других подобных ситуациях.

Предусматривается включить в информационную систему приметы с целью возврата незаконно пребывающих в ЕС лиц. Обязательным будет внесение примет выходцев из третьих стран, которым запрещен въезд в Евросоюз.

Европол по новым правилам будет иметь доступ ко всем категориям данных, внесенных в SIS. Государства-члены ЕС должны будут информировать Европол обо всех совпадениях примет, когда речь будет идти о розыске лиц в рамках антитеррористических расследований. При этом мандат нового Европейского агентства пограничной и береговой охраны уже предусматривает его доступ к приметам, внесенным в SIS.

Далее материалы этой договоренности болгарского председательства Совета ЕС и Европарламента рассмотрит Комитет постоянных представителей стран Евросоюза для подготовки одобрения Советом ЕС. Затем регламенты будут переданы в Европарламент для голосования, после чего их официально утвердит Совет ЕС.