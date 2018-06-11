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Сколько белорусы платят за межкомнатные двери

12.06.2018 15:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Сколько белорусы платят за межкомнатные двери
АиФ

С этими вопросами мы обратились в крупную белорусскую сеть DoorPlant.

Как выбрать хорошую дверь: мнение эксперта

Цена двери складывается из следующих составляющих:

Материалы: дуб, ольха, сосна, шпон, экошпон, МДФ, крашеный МДФ.

Наличия декоративных элементов отделки. Имеет значение и их сложность. Последняя не всегда очевидна для простого покупателя.

Материалы отделки, если использовались. К примеру, наличие вставок из стекла, как правило, повышает стоимость, так как изготовление такой двери требует более сложного оборудования и мастерства. Если поверхность окрашена, важно какой краской, и каким методом она наносилась.

Фурнитура. Сюда в первую очередь входит механизм открытия и ручки.

Бренд. Репутация стоит дорого. Поэтому компании, много лет выпускающие качественную продукцию с низким процентом брака, предлагают двери заметно дороже.

Страна производства. Обычно российские входные двери стоят несколько дороже, чем аналогичные белорусские. Однако, как любой необычный для местного рынка товар, пользуются спросом, даже при более высокий цене и аналогичном качестве.

Стоимость межкомнатных дверей в Минске

Сколько белорусы платят за межкомнатные двериХорошая дверь в комплекте из массива стоит в среднем от 230 до 1200 руб. Дороже всего покупателю обойдется дубовое изделие. Цены на такие начинаются с 500 руб. Дуб самый прочный, износостойкий и эстетически привлекательный материал.

Недорогая дверь в комплекте из массива сосны обойдется от 230 до 320 руб. Это золотая середина. Хорошо просушенная и обработанная сосна служит долго без потери свойств.

Межкомнатную дверь в комплекте из массива ольхи можно приобрести за 315 руб. Ольха более мягкая порода древесины. Изготовленные из нее изделия выглядят очень привлекательно и при надлежащем уходе служат не один десяток лет.

Салоны продаж в Минске сети DoorPlant предлагают качественные белорусские и российские двери из массива по минимальным ценам с учетом действия скидок.

Не все равно где покупать

Имеет значение как Вы хотите купить двери: через интернет или прийти в салон, увидеть образцы дверей, их цвет. Опытный персонал подбирает продукцию, учитывая уровень качества древесины, фурнитуры, работы, а также эстетические характеристики двери. Хорошее знание товара позволяет предлагать покупателям различный товар с учетом всех пожеланий покупателя: от эконом класса до элитных.


Сколько белорусы платят за межкомнатные двери
 

Неопытные продавцы часто допускают ошибки, предлагая броский, но некачественный товар. Независимо от того, дорого стоят такие двери или нет, покупать их не рекомендуется. Внешняя привлекательность быстро теряется - плохое качество дает о себе знать.

Рекомендует покупать межкомнатные двери только у проверенных продавцов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. И тогда свежесделанный ремонт не будет испорчен некачественной дверью, которую вскоре придется менять на новую.

Внимание!

Читатели «Аргументов и фактов» могут приобрести качественные межкомнатные двери из массива со скидкой до 50 руб., приняв участие в акции Yandex и известной сети DoorPlant.by.

Чтобы получить скидку, нужно:

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Теги: Минск
 
 
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Выбрать качественную дверь и не переплатить довольно непросто. Но как отличить хороший товар по разумной цене от неоправданной экономии на материалах или...
 
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