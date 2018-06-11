​Ребёнок выжил после аборта

Удивительную историю рассказала журналистам американка Мелисса Оден. Она должна была родиться мёртвой, но выжила.

Дело в том, что её мать сделала аборт используя токсичный солевой раствор. Родившуюся на восьмом месяце Мелиссу отправили к медицинским отходам. Её вес был менее 1,5 кг.

Спасла девочку медсестра, которая услышала плач малышки. Мелиссу незамедлительно отправили в отделение интенсивной терапии, прогнозы были пессимистичные, но ребёнок выжил. Более того, девочка выросла абсолютно здоровой. Спустя десять лет после того, как она узнала правду от своих приёмных родителей, Мелисса нашла биологическую мать и встретилась с ней. Девушка узнала, что мама не хотела делать аборт, её заставила пойти на это бабушка.

По слова Мелиссы, ей непросто жить, зная обо всём этом, но несмотря ни на что, она считает себя самым везучим человеком на планете.