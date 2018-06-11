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Мультфильм Хаяо Миядзаки покажут в кино по-белорусски

12.06.2018 15:29 — Разное | БДГ  
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Проект «Беларускія ўікэнды» при поддержке velcom покажет в белорусской озвучке мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе».

Премьера фильма состоится 21 июня в 19:00 в кинотеатре «Москва». Одна из самых известных работ знаменитого японского режиссера будет особенно интересна для детской аудитории. Свои голоса героям мультфильма подарили белорусские актеры Светлана Тимохина, Светлана Аникей, Наталья Кот, Павел Харланчук, Алесь Молчанов и телеведущий Евгений Перлин.

Показы «Рыбка Поньо» пройдут с 21 по 24 июня в кинотеатре «Москва», с 26 по 27 июня – в кинотеатре «Пионер».

«Рыбка Поньо на утесе» – десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной Премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Сама лента в 2008 году была номинирована на «Золотого льва» – главный приз Венецианского кинофестиваля, – и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом, по мнению Японской академии.

История рыбки Поньо представляет собой, пожалуй, самое необычное переложение знаменитой андерсеновской «Русалочки». Только на этот раз она предстает в образе маленькой девочки со всеми присущими этому возрасту милыми и не очень особенностями: любопытством и непосредственностью, наивностью и привязчивостью, а еще — упрямством в достижении заветного желания: стать человеком и завоевать любовь мальчика Сооскэ. И пока Поньо идет к своей цели, мир вокруг в буквальном смысле переворачивается с ног на голову, а на сушу обрушивается море… Чем все это кончится, зависит от выбора пятилетнего мальчугана и его способности принять свою необычную подружку такой, какая она есть.

Традицию переводить на белорусский язык и озвучивать голосами известных в мире белорусского театра, кино и музыки персон яркие образы мирового кинематографа, от классических хитов до новинок самых разных жанров, основала и поддерживает компания «Кинаконг». А помогает ей в этом velcom. За время реализации проекта «Белорусские уикенды» уже состоялись показы таких фильмов как «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «Форест Гамп», «Жена смотрителя зоопарка», «Книга Илая», «Тайна Келлс», «Невероятная жизнь Уолтера Митти». И теперь этот список продолжит еще одна удивительная история.

Подробности на сайте kinakong.by. Билеты на показы можно приобрести онлайн и в кассах кинотеатров.

 
 
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Проект «Беларускія ўікэнды» при поддержке velcom покажет в белорусской озвучке мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». 
 
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