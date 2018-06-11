В Гродно санитарка обокрала пациентку

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили, что к краже может быть причастна одна из санитарок учреждения.

Потерпевшая находилась на лечении в отделение неврологии. В больницу ее привез сын. Санитарка периодически сопровождала больную на процедуры. Когда сын через несколько дней приехал проведать мать, обнаружил, что у нее пропали золотые сережки стоимостью 400 рублей.

Мужчина обратился в милицию. Санитарка отрицала свою вину, зная, что пациентка из-за состояния здоровья не сможет ничего рассказать.

Когда сотрудники милиции получили ответ из ломбарда, куда санитарка сдала похищенные сережки, преступница призналась в краже.

По данному факту возбуждено уголовное дело.