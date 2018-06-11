Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Фелипе VI по делу о мошенничестве

Муж сестры испанского короля Фелипе VI – Иньяки Ундаргарина – приговорён Верховным судом страны к 5 годам 10 месяцам заключения за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Принадлежавшая ему некоммерческая организация «Институт Ноос» использовалась для махинаций с тендерами. Общая сумма нечестно заработанных «институтом» средств – 5,6 миллионов евро.

Обвиняемой по делу проходила и сестра короля Фелипе VI – принцесса Кристина. Ей инкриминировали соучастие в разграблении государственных средств вместе с мужем Иньяки Ундаргариной и ещё 16-ю подсудимыми. Однако Кристину не стали отправлять в тюрьму – она лишь заплатит штраф.