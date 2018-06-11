Впервые в этом году прошел респуб­ликанский праздник «Последний звонок», который 30 мая собрал в комплексе «Минск-Арена» одиннадцатиклассников г. Минска, а также по 100 лучших вчерашних школьников от каждой области. Горецкий район на этом знаменательном мероприятии представляли Юлия Безносова и Антон Раловец из ГУО «СШ № 2 г. Горки», Анна Афанасьева из ГУО «Гимназия № 1 г. Горки» (на снимке). Это ребята, достигшие отличных результатов в учебе, победители олимпиад, творческих конкурсов, обладающие лидерскими качествами.





Отличница Анна Афанасьева претендует на получение аттестата особого образца с награждением золотой медалью. В этом году талантливая гимназистка стала победителем олимпиады школьников Союзного государства по русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Диплом III степени дает ей право стать студенткой филологического факультета БГУ без вступительных экзаменов. Также Анна заняла третье место на областном этапе республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

Юлия Безносова отличилась в исследовательской деятельности. В ее активе Дип­лом I степени районного конкурса исследовательских работ и Диплом III степени Министерства образования Респуб­лики Беларусь за участие в заключительном этапе конкурса «Топонимика родного края» в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся».

Антон Раловец является «бронзовым» призером районных олимпиад по математике, астрономии, активным участником многих творческих конкурсов, общественной жизни школы.

Ребята поделились своими впечатлениями от республиканского «Последнего звонка».

Юлия Безносова и Антон Раловец:

– Такое случается не каждый день: огромная «Минск-Арена», более 11 тысяч лучших выпускников, понимание того, что ты один из них… Это непередаваемые эмоции. Хотя признаемся честно, несмотря на яркий солнечный день, улыбки и ожидание праздника, сначала у нас были смешанные чувства. С одной стороны, мы были очень рады, что удостоены чести быть приглашенными на республиканский праздник, с другой – в этот день звенел последний звонок в нашей родной школе, где тоже хотелось присутствовать.

В начале мероприятия нам зачитали приветствие от Главы государства Александра Лукашенко. Затем выпускников напутствовали вице-премьер Василий Жарко и министр образования Игорь Карпенко. Они пожелали нам достойно выдержать выпускные и вступительные экзамены. Игорь Карпенко вручил награды лучшим одиннадцатиклассникам, классным руководителям, директорам школ.

Специально для нас приготовили тематические площадки и фотозоны. На небольшой сцене перед входом выступали различные коллективы, проходили мастер-классы по танцам. Было много музыки. Мы танцевали на танцполе и увидели выступления популярных белорусских артистов и коллективов (Саши Немо, Алены Ланской, групп «Дрозды», «Топлесс», «Провокация» и многих других). Это был великолепный день, который надолго останется в памяти.

Анна Афанасьева:

– Я благодарна администрации гимназии, которая предоставила такой замечательный подарок к окончанию 11 класса. Ведь это очень почетно быть участником первого республиканского праздника «Последнего звонка». Его организация была на высоком уровне. С радостью вновь встретилась со своими друзьями, с которыми вместе участвовала в респуб­ликанских олимпиадах, познакомилась с новыми людьми.

Конечно, очень жаль расставаться со школой, друзьями, одноклассниками и педагогами, которые дали нам глубокие и прочные знания, воспитали уверенность в себе, чувства ответственности и любви к Родине.

Сегодня в районе чествуют выпускников школ, вручают аттестаты и провожают в самостоятельную жизнь. Поздравляем юношей и девушек и желаем успешно сдать централизованное тестирование и определить свой дальнейший профессиональный путь.

Подготовила Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.