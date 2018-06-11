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Зятю короля Испании Верховный суд подарил несколько месяцев свободы

12.06.2018 15:31 — Разное | Партизан  
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Верховный суд (ВС) Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы Иньяки Урдангарина, супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI.

Данную информацию подтвердили ТАСС во вторник в суде.

Зять монарха проходил по делу о финансовых махинациях. ВС рассматривал апелляцию Урдангарина на решение суда города Пальма-де-Майорка, который ранее приговорил супруга Кристины к шести годам и трем месяцам тюрьмы. 

Как говорится в распространенном постановлении ВС, муж инфанты осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей".

Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года и завершились 22 июня того же года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых.

По данным прокуратуры, общественная организация "Институт ноос", в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась всего лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. 

Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость договоров с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий, а затем направлял полученные средства в коммерческие фирмы. Таким образом было присвоено свыше €6 млн.


По итогам слушаний суд города Пальма-де-Майорка признал инфанту невиновной в финансовом мошенничестве. Зять монарха был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Он решил обжаловать вердикт в ВС. Прокуратура заявила, что будет добиваться 10 лет заключения для Урдангарина, который заявлял о своей невиновности.

Данное дело нанесло ощутимый вред имиджу испанской монархии. Ранее король Филипп VI лишил свою сестру титула герцогини Пальма-де-Майорки, которым ее в 1997 году по случаю замужества наделил прежний монарх, ее отец Хуан Карлос I. 

Так Филипп VI продемонстрировал приверженность провозглашенному им ранее принципу "гарантировать достоинство короны и ее престиж, соблюдать честность и прозрачность".

 
 
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Верховный суд (ВС) Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы Иньяки Урдангарина, супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI.
 
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