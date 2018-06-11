​Женщина сбежала из реанимации в Новополоцке: она в розыске

В Новополоцке ищут сбежавшую из реанимации пациентку. Как сообщается на страницах поисково-спасательного отряда «Ангел» в соцсетях, сбежавшая пациентка – 39-летняя местная жительница.

Примерно в 22.40 11 июня она без разрешения врачей ушла из реанимационного отделения Новополоцкой центральной городской больницы. Женщина сбежала без одежды.