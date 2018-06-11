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Женщина сбежала из реанимации в Новополоцке: она в розыске
В Новополоцке ищут сбежавшую из реанимации пациентку. Как сообщается на страницах поисково-спасательного отряда «Ангел» в соцсетях, сбежавшая пациентка – 39-летняя местная жительница.
Примерно в 22.40 11 июня она без разрешения врачей ушла из реанимационного отделения Новополоцкой центральной городской больницы. Женщина сбежала без одежды.
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В Новополоцке ищут сбежавшую из реанимации пациентку.
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