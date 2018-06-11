Водитель Audi, насмерть сбивший двух женщин на улице Свердлова, получил 4 года колонии-поселения

Водитель Audi, который насмерть сбил двух женщин на улице Свердлова, получил 4 года колонии-поселения. Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Антонина Бойко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

12 июня суд Октябрьского района признал виновным мужчину в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На основании ч. 3 ст. 317 УК Республики Беларусь он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.

Также суд постановил взыскать с мужчины материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 90 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 3 июня 2017 года . 59-летний водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе сбил двух женщин (1953 и 1970 годов рождения), после чего врезался в здание. В результате ДТП оба пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Во время следствия выяснилось , что во время управления Audi водитель почувствовал недомогание, однако продолжил управлять транспортным средством и не принял мер к снижению скорости и остановке. В результате нарушения сознания у водителя и произошло ДТП.

Оказалось, что мужчина страдал заболеваниями сосудистой системы, а в 2008 году он перенес серьезную операцию на головном мозге. Однако во время прохождения медицинской комиссии имеющиеся у него заболевания, препятствующие управлению транспортным средством, скрыл. Фактически медицинская справка была получена обманным путем.