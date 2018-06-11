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Водитель Audi, насмерть сбивший двух женщин на улице Свердлова, получил 4 года колонии-поселения
Водитель Audi, который насмерть сбил двух женщин на улице Свердлова, получил 4 года колонии-поселения. Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Антонина Бойко.
12 июня суд Октябрьского района признал виновным мужчину в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На основании ч. 3 ст. 317 УК Республики Беларусь он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.
Также суд постановил взыскать с мужчины материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 90 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним,
Оказалось, что мужчина страдал заболеваниями сосудистой системы, а в 2008 году он перенес серьезную операцию на головном мозге. Однако во время прохождения медицинской комиссии имеющиеся у него заболевания, препятствующие управлению транспортным средством, скрыл. Фактически медицинская справка была получена обманным путем.
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Также суд постановил взыскать с мужчины материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 90 000 рублей.
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