ЦТ белорусскому языку открыло вступительную кампанию: первое испытание позади

О результатах говорить пока рано, они будут известны через десять дней.

Всего на сдачу белорусского записались около 25 тысяч выпускников – на четверть меньше, чем в прошлом году. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты теперь действительны не один, а два года. Кроме того, на некоторые специальности введён облегчённый режим испытаний.

ЦТ продолжится в четверг, на очереди русский язык. И продлится ещё три недели. Затем в резервные дни испытания смогут пройти те, кто из-за форс-мажорной ситуации их пропустил. На это отводится три дня.