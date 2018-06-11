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ЦТ белорусскому языку открыло вступительную кампанию: первое испытание позади
О результатах говорить пока рано, они будут известны через десять дней.
Всего на сдачу белорусского записались около 25 тысяч выпускников – на четверть меньше, чем в прошлом году. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты теперь действительны не один, а два года. Кроме того, на некоторые специальности введён облегчённый режим испытаний.
ЦТ продолжится в четверг, на очереди русский язык. И продлится ещё три недели. Затем в резервные дни испытания смогут пройти те, кто из-за форс-мажорной ситуации их пропустил. На это отводится три дня.
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О результатах говорить пока рано, они будут известны через десять дней.
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