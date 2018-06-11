​Президент Беларуси в сентябре с официальным визитом посетит Узбекистан

О ключевых соглашениях, которые рассмотрят главы государств во время встречи сегодня речь шла в Совете Республики на встрече с парламентской делегацией из Ташкента.

Сотрудничество с Узбекистаном сейчас охватывает практически все сферы: от создания совместных предприятий (в прошлом году в Узбекистане открылось два сборочных производства) до взаимной торговли. Товарооборот в прошлом году составил 130 миллионов долларов. О том, как его увеличить, говорили уже в правительстве. Ставка на новые проекты – это создание совместных фармацевтических и кондитерских производств на территории Узбекистана.