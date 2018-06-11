​К проведению Высшего госсовета Союзного государства всё готово

Об этом сегодня заявил Президент на встрече с государственным секретарем объединения Григорием Рапотой.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, как ожидается, пройдут 19 июня в Минске. Будут обсуждаться итоги торговли и реализация совместных проектов, программа согласованных действий во внешней политике, а также приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае Президенты Беларуси и России уже обсудили детали и подтвердили высокую степень готовности к встрече.

На минском заседании Высшего госсовета станут известны лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства. Кроме того, ожидается учреждение награды за достижения в науке и технике. Её будут вручать со следующего года. При этом госсекретарь Союзного государства считает, что совместных проектов в науке у Беларуси и России должно быть больше. Сейчас их 12. Тем более, что на рассмотрение президентов будут представлены меры по совместному развитию агропромышленного комплекса и машиностроения.

Григорий Рапота не исключил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на следующей неделе обсудят и пограничные вопросы – необходимо прийти к единой позиции по работе белорусско-российских рубежей.