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​К проведению Высшего госсовета Союзного государства всё готово

12.06.2018 16:23 — Разное | ОНТ  
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 Об этом сегодня заявил Президент на встрече с государственным секретарем объединения Григорием Рапотой. 

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, как ожидается, пройдут 19 июня в Минске. Будут обсуждаться итоги торговли и реализация совместных проектов, программа согласованных действий во внешней политике, а также приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае Президенты Беларуси и России уже обсудили детали и подтвердили высокую степень готовности к встрече.

На минском заседании Высшего госсовета станут известны лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства. Кроме того, ожидается учреждение награды за достижения в науке и технике. Её будут вручать со следующего года. При этом госсекретарь Союзного государства считает, что совместных проектов в науке у Беларуси и России должно быть больше. Сейчас их 12. Тем более, что на рассмотрение президентов будут представлены меры по совместному развитию агропромышленного комплекса и машиностроения.

Григорий Рапота не исключил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на следующей неделе обсудят и пограничные вопросы – необходимо прийти к единой позиции по работе белорусско-российских рубежей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сегодня заявил Президент на встрече с государственным секретарем объединения Григорием Рапотой.
 
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