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Беларуское AR-приложение для подбора лака для ногтей попало на Product Hunt

12.06.2018 16:00 — Разное | KYKY  
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Беларуский стартап Wannaby работает в сфере дополненной реальности и разрабатывает технологии компьютерного зрения и рендеринга. Эти технологии востребованы в продажах и маркетинге: пользователь может примерить, представить, визуализировать объект и его особенности, и даже персонализировать его. Первое бьюти-приложение компании в AR – Wanna Nails – попало на агрегатор стартапов Product Hunt уже через месяц после запуска, пишет dev.by.

Это приложение дает возможность примерить и купить лаки для ногтей, экспериментировать с подбором цвета или сочетанием цветов в зависимости от освещения, цвета кожи и стиля. Команда пока что выпустила версию для Android и добавила в Wanna Nails ещё один маркетплейс, кроме Amazon — AliExpress. Этот рынок даст возможность выйти на огромное количество новых пользователей. Также разработчики запустили новый алгоритм адаптации цвета к освещению. Он позволяет максимально точно определять ногтевую пластину на руках с различным тоном кожи и улучшает качество работы на ногтях необычной длины и формы. Компания собирается развивать бьюти и фэшн-тему дальше: Wannaby уже планирует запустить подобные приложения для других товаров в этих сферах.

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Беларуский стартап Wannaby работает в сфере дополненной реальности и разрабатывает технологии компьютерного зрения и рендеринга. Эти технологии востребованы в...
 
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