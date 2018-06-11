Послушать «Лениград» в Беларуси можно будет за 25 рублей

Наверное, песни «Лениграда» слышали все. Если не новые, то старые – точно. Да и вообще Беларусь любит «Лениград»: что бы ни твердили, но билеты на три минских концерта раскупили еще задолго до дат их проведения. Притом ажиотаж после первых концертов удивил самого Шнурова: «В Минске проходят самые эмоциональные концерты. Публика здесь принимает так, как ни в какой точке мира».

Кроме самих песен, «Лениград» снимает клипы, которые сразу набирают сотни тысяч просмотров, выигрывают Berlin Music Video Awards и завоевывают серебряных Каннских львов.

Группировке уже 21 год, но останавливаться зажигать они не собираются. Тем, кто не смог попасть на концерты «Лениград» в столице, можно ехать в Лиду. 8 сентября там пройдет фестиваль LIDBEER-2018, на котором группировка будет хедлайнером. Кроме Шнурова, на опен-эйре выступят ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Билеты на весь фест стоят 25 рублей.

Фото: TUT.BY

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