Украина подает иск к России в Международный суд ООН

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Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций ООН - по финансированию терроризма и расовой дискриминации. Соответствующий иск был направлен в Гаагский суд.

Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17500 страниц текста и содержится в 29 томах, - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге в Twitter во вторник. - Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

Кроме того, Министерство иностранных дел готовит в Международный суд ООН меморандум, который содержит данные о нарушении прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также сведения, связанные с финансированием Россией терроризма на Донбассе, пишет vesti-ukr.com .

Напомним, Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить ряду украинских компаний деньги за активы, утраченные после присоединения полуострова к России в 2014 году. Иск на сумму в 159 млн долларов подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

Россия не признала решение суда из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.