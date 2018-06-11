В Пинске реконструировали здание механической очистки сточных вод

В рамках подготовки к реализации масштабного проекта «Очистные сооружения г. Пинска. Модернизация системы обработки осадка сточных вод (обезвоживание и последующая обработка на установках с получением биогаза)» ведутся работы на очистных сооружениях Пинска.

Недавно Пинскводоканалом завершены строительно-монтажные работы реконструкции здания механической очистки сточных вод. Этот комплекс сооружений – 1-я ступень системы очистки. Здесь производится удаление крупноразмерных примесей из сточных вод.







Реконструкция проводилась с весны 2017 года. Работы велись поэтапно, без прерывания технологического процесса очистки вод. В комплексе мехочистки установлено новое шведское оборудование – ступенчатые решетки step screen.







Выполнена замена строительных конструкций, фундамента и прочих сооружений. Фактически вместо существующих построек возведено новое здание и заменено оборудование. Это позволило улучшить качество очистки сточных вод, а также повысить уровень организации труда и условия работы персонала.

Сегодня здание мехочистки полностью построено. В настоящий момент комплекс первой ступени готовится к получению документов официальной приемки в эксплуатацию.

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