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В Пинске реконструировали здание механической очистки сточных вод
12.06.2018 — Разное | Пинский Вестник
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В рамках подготовки к реализации масштабного проекта «Очистные сооружения г. Пинска. Модернизация системы обработки осадка сточных вод (обезвоживание и последующая обработка на установках с получением биогаза)» ведутся работы на очистных сооружениях Пинска.
Недавно Пинскводоканалом завершены строительно-монтажные работы реконструкции здания механической очистки сточных вод. Этот комплекс сооружений – 1-я ступень системы очистки. Здесь производится удаление крупноразмерных примесей из сточных вод.
Реконструкция проводилась с весны 2017 года. Работы велись поэтапно, без прерывания технологического процесса очистки вод. В комплексе мехочистки установлено новое шведское оборудование – ступенчатые решетки step screen.
Выполнена замена строительных конструкций, фундамента и прочих сооружений. Фактически вместо существующих построек возведено новое здание и заменено оборудование. Это позволило улучшить качество очистки сточных вод, а также повысить уровень организации труда и условия работы персонала.
Сегодня здание мехочистки полностью построено. В настоящий момент комплекс первой ступени готовится к получению документов официальной приемки в эксплуатацию.
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В рамках подготовки к реализации масштабного проекта «Очистные сооружения г. Пинска. Модернизация системы обработки осадка сточных вод (обезвоживание и...
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