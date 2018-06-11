Экспозиция офортов известного графика Сергея Баленка открывается в Минске

Над Минском сегодня взойдёт «Ещё одна луна». Экспозиция офортов известного графика Сергея Баленка – под сводами музея-мастерской великого скульптора Заира Азгура. Лозунг «Искусство – в массы!» – это то, что по-прежнему объединяет художников разных эпох.

Автор 13 рисунков лишь в день открытия выставки увидел её «архитектуру». Место арт-объектов в так называемом чёрном кабинете определяли кураторы. Это не просто камерная ретроспектива работ Баленка. На вернисаже: оригинальные гравюры, которые лишь недавно из печати. Эпиграф к проекту – слова французского философа Жана-Поля Сартра: «человек осуждён быть свободным». «Свободный художник» – именно так с 1995 года представляется мэтр «завораживающего реализма».

Студией мастер так и не обзавёлся. Работает пером и тушью дома на кухне. Графические листы Баленок сопровождает цитатами из любимых произведений мировой литературы. В 80-х книги с его иллюстрациями издавались миллионными тиражами. Выпускник Львовского полиграфического института оформлял популярные сборники фантастики, стихи Бродского, прозу Воннегута и избранное Булгакова.