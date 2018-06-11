​Соединённые Штаты приостановят совместные военные учения с Южной Кореей

Об этом американский президент заявил после исторической встречи с лидером КНДР.

А в перспективе глава Белого дома даже хочет снять санкции с Северной Кореи, но главное условие – отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Приверженность такой политике высказал Ким Чен Ын, подписав соглашение по итогам саммита. Вашингтон, в свою очередь, пообещали предоставить гарантии безопасности.

В документе, подписанном главами государств, четыре ключевых пункта. Среди них, кроме ядерной программы Пхеньяна, отношения США и Северной Кореи. Переговоры продолжатся – консультации в ближайшее время проведут главы внешнеполитических ведомств.