Отказ от бумажных трудовых книжек и контроль предприятий с низкими получками. 3 инициативы властей

В Беларуси хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и ввести взамен электронные. Вопрос перехода на электронные документы в том числе обсудили на прошлой неделе на общественно-консультативном совете при Минтруда. Отказ от бумажных документов поможет минимизировать затраты нанимателей на их закупку и хранение, а работникам — защититься от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении, считают в правительстве.

Из других инициатив — усилить контроль за предприятиями, которые платят работникам ниже минималки и поторопить организации с предоставлением данных об уволенных и принятых. Пока эти вопросы только на стадии обсуждения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На общественно-консультативном совете при Минтруда обсуждали проект постановления Совмина «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 года № 837».

Так, в Беларуси хотят усилить контроль за организациями, которые платят своим работникам зарплаты ниже минималки. Поэтому одно из предлагаемых изменений — обязать организации подавать сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах (формы ПУ-3), ежеквартально, а не раз в год, как сейчас. Причина — при проверках специалисты Департамента государственной инспекции труда выявляют случаи выплаты зарплаты ниже минимальной.

Как планируется, сокращение срока представления этих данных позволит повысить «защиту законных прав и государственных гарантий граждан в сфере государственного социального страхования и создаст условия для оперативного реагирования органов Фонда на случаи не представления индивидуальных сведений по застрахованному лицу».

Напомним, в 2017 году выросло число организаций, которые платили работникам зарплату ниже минимальной ( с 1 января этого года — 305 рублей). Таких предприятий в прошлом году было 163 (в 2016 году — 105). Больше всего таких организаций в Витебской области. За эти нарушения штраф получили 152 должностных лица на сумму 9,5 тысячи рублей.

Еще одно предлагаемое изменение — обязать предприятия более оперативно подавать данные об уволенных и принятых работниках (форма ПУ-2). Сейчас организации должны сообщать эту информацию один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом. Предлагается сократить этот срок до 5 рабочих дней со дня приема или увольнения с работы.

Это предлагаемое изменение, как ожидается, позволит получить оперативную информацию о белорусах, занятых в экономике, организовать аудит вакансий (республиканский банк вакансий) с использованием средств автоматизации, а также «создать основу для перехода к электронной трудовой книжке (организовать ведение учета расширенных сведений о трудовой деятельности граждан)».

При обсуждении отмечалось, что для работников электронные книжки помогут снизить риск потери сведений о трудовой деятельности — должностях, условиях труда, стаже, в том числе и страховом. Кроме того, работники смогут оперативно получать информацию о своем официальном трудоустройстве. Электронные трудовые книжки также могут специалистам защититься от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении.

Для работодателей электронные книжки, как прогнозируют специалисты, позволят снизить трудозатраты и расходы на ведение учета трудовой деятельности застрахованных лиц — закупку трудовых книжек и их хранение на стеллажах и в хранилищах. Из других ожидаемых плюсов — снижение расходов на ведение кадрового делопроизводства (подготовку и заверение копий).

Кроме того, наниматели смогут получить возможность получать подтверждение в онлайн-режиме сведений о трудовой деятельности соискателя — должность, стаж, наименование работодателя и другое. Сейчас в онлайн режиме выдаются периоды уплаты обязательных страховых взносов, необходимые работодателю для определения размера пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.

Эксперты отмечают, что сегодня у некоторых белорусов на руках по несколько трудовых книжек. «Человек при трудоустройстве говорит, что утерял свою трудовую книжку. Некоторые из них уволены по неблаговидным поступкам, им есть что скрывать. Проверить эту информацию — большие затруднения, особенно если соискатель из другого города. Надо делать запросы. Проблематика, что никто не хочет с этим связываться», — говорит эксперт.

Ранее в Минтруда отмечали, что в Беларуси с 2003 года действует система персонифицированного учета в области пенсионного обеспечения. «Мы будем двигаться постепенно по пути усовершенствования этой системы, по пути усовершенствования тех баз данных, которые у нас есть, в том числе и форм отчетности, связанной с трудовыми отношениями», — рассказывал заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов.

По его словам, когда все эти базы будут усовершенствованы, «мы придем к тому, что человеку, чтобы пойти к другому нанимателю, по сути не надо будет нести трудовую книжку». «А наниматель, который принимает на работу, всю необходимую информацию в сфере трудовых отношений сможет узнать из имеющихся баз, я думаю, что мы тоже подойдем постепенно к тому, что откажемся от трудовых книжек», — сказал Игорь Старовойтов.

В случае отказа от бумажных трудовых книжек, не исключают в ведомстве, будет действовать переходный период.

Напомним, в этом году в Беларуси пересмотрели правила заполнения трудовых книжек. Основные изменения связаны с проставлением печати в трудовой книжке.

В 2017 году Минтруда пересмотрело правила заполнения трудовых книжек.

Так, в перечень информации, которая не вносится в трудовую книжку работника, включили сведения:

о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности;

об условии выполнения работы по срочному трудовому договору;

о дисциплинарных взысканиях, за исключением случаев увольнения работника в качестве меры дисциплинарного взыскания;

о режиме гибкого рабочего времени;

о неполном рабочем времени.

Кроме того, Минтруда установило порядок выдачи дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней) в случаях ликвидации нанимателя по последнему месту работы, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или смерти нанимателя — физического лица.

Ранее сообщалось , что отказаться от трудовых книжек хотят в России. «Очевидно, что это уже практически произошло в реальности, но по законодательству мы еще цепляемся, — заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович. — От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам».