Женский чемпионат Европы по боксу: белорусская сборная с двумя наградами

В Софии завершается женский чемпионат Европы по боксу.

Яна Бурим и Виктория Кебикова вышли в полуфинал, но там уступили. В итоге – у них бронзовые медали. Спортсменки повторили достижение двухлетней давности, когда на прошлом чемпионате Европы также заняли третьи места. Финальные бои турнира пройдут сегодня, белоруски в решающий раунд не пробились.