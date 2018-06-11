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Женский чемпионат Европы по боксу: белорусская сборная с двумя наградами
В Софии завершается женский чемпионат Европы по боксу.
Яна Бурим и Виктория Кебикова вышли в полуфинал, но там уступили. В итоге – у них бронзовые медали. Спортсменки повторили достижение двухлетней давности, когда на прошлом чемпионате Европы также заняли третьи места. Финальные бои турнира пройдут сегодня, белоруски в решающий раунд не пробились.
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В Софии завершается женский чемпионат Европы по боксу.
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