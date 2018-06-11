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Жуков не будет
12.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк
Одну пачку сухой горчицы разводим в ведре воды, добавляем 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваем и опрыскиваем этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает.
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Одну пачку сухой горчицы разводим в ведре воды, добавляем 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваем и опрыскиваем этой смесью ботву картофеля. Жуков...
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