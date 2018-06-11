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КАЛЕНДАРЬ ГРИБОВ: ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ВЕСНУ И ОСЕНЬ

12.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Лето скоро вступит в свои права и в лесах появятся грибы! Вслед за грибами в лес потянутся грибники. Опытным наши советы не нужны, а вот начинающим грибникам придется кстати календарь грибов на на июнь, июль, август, весну и осень. Грибной календарь полезно просматривать перед тем, как пойти в лес на сбор грибов. Календарь грибов подскажет, как собирать грибы и когда собирать грибы, какие грибы лучше в июне, а какие грибы собирают в июле, как собирать грибы в августе и чем хорош сбор грибов осенью. Также читайте краткие советы грибникам — если соблюдать некоторые правила, грибной сезон принесет вам только радость!

Календарь грибов

Грибы — особый дар природы! Они вкусны и используются кулинарами в самых разнообразных блюдах. А какое удовольствие доставляет сбор грибов: напоенный ароматами трав и листвы лес, щебет птиц и восторг от грибных находок! И никакие грибы из магазина не сравнятся с ароматными грибами из леса, найденными лично. Как же собирать грибы и когда собирать грибы. Ответы на эти вопросы даст календарь грибов или грибной календарь.
 
КАЛЕНДАРЬ ГРИБОВ: ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ВЕСНУ И ОСЕНЬ

 
Сбор грибов— не такое уж и простое дело, как может показаться на первый взгляд. Существует оптимальное время для сбора грибов разных видов. И конечно нужны соответствующие погодные условия. Выбрать время для похода за грибными дарами природы поможет календарь грибов. Опытные грибники, конечно, могут обойтись и без него, а вот начинающим грибной календарь придется очень кстати.
 

Грибной календарь

Начинающий грибник обязательно должен знать, что грибной год начинается в апреле и заканчивается во второй половине октября. Учтите, что каждый гриб растет в определенное время, а не постоянно. Поэтому, если Вы нацелены конкретно на опят или сыроежек, то для начала Вам необходимо заглянуть в календарь грибов, уточнить месяца, когда они растут.
  • Грибной календарь на Апрель
Апрель— самый сложный месяц для грибов, фиксирует календарь грибов. В такое время очень часто еще бывают заморозки, поэтому не все грибы способны пережить морозы, снег и холод. Выживают только самый стойкие. Грибы появляются приблизительно в середине апреля. Вы сможете найти сморчки в самой гуще леса, именно там, где все еще лежит снег. Они растут на открытых участках, куда больше всего попадает солнечный свет. А вот дубовые и сосновые боры обязательно порадуют Вас строчками и омфалиями гаревыми.
  • Грибной календарь на Май
Май также особо не радует грибников изобилием своих даров, сообщает календарь грибов. Это месяц, когда грибы только подготавливаются к своему летнему и щедрому сезону. Но, если сильно постараться, то глубоко в лесу можно найти сморчковые шапочки и коренастые строчки. Конец мая больше порадует грибников, так как в этот период есть большая вероятность найти маслят и лисичек. Конечно же, основная масса данного вида грибов появится чуть позже, но если Вам так не терпится, то у Вас есть возможность найти таких грибов-первопроходцев.

  • Грибной календарь на Июнь

В июне, как гласит каленадрь грибов, существует народная примета: Если земляника уже заалела в траве, а рябина и калина уже покрылись цветами, то можно смело отправляться на поиски сыроежек. Найти их не составит особого труда, так как они располагаются на открытых местах, и ни от кого не прячутся. В середине июня Вы смело можете отправляться на сбор подберезовиков, маслят и моховиков. Конец месяца Вас щедро порадует крепышами, боровиками и подгруздками.

  • Грибной календарь на Июль

Июль, как фиксирует календарь грибов, один из не самых удачных месяцев для грибника. Дождей в этот период мало, а палящее солнце просто не дает нормально расти и развиваться грибам. Поэтому в этот период не стоит надеяться на особый урожай грибов. Но, все-таки если установилась дождливая погода, то можете смело отправляться в лес на поиски подберезовиков, подосиновиков и маслят, сообщает календарь грибов.

  • Грибной календарь на Август

Август – это один из самых благоприятных для грибников месяцев, подсказывает календарь грибов. Жара спадает, ночные туманы учащаются, а роса становится обильнее. В лесах можно найти огромное количество маслят. Также Вам обязательно повезет на осенние опята и польские грибы. Рыжики – это самый настоящий подарок для грибника, который отправился в лес в августе.

  • Грибной календарь на Сентябрь, Октябрь

Сентябрь и октябрь – это холодные месяца, в которые уже сложно найти большое количество грибов, но все же постараться стоит. Календарь грибов отмечает, что, если Вы проявите упорство и настойчивость, то сможете порадовать себя сыроежками, козляками и зеленушками.

КАЛЕНДАРЬ ГРИБОВ: ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ВЕСНУ И ОСЕНЬ

Подробнее с расписанием роста грибов можно ознакомиться в Грибном календаре ниже. Каждый месяц богат на грибы. Просто, для каждого гриба отведено специальное время. Поэтому, если у Вас есть какие-либо предпочтения, то Вам лучше всего ориентироваться именно так календарь грибника.

Календарь грибов на июнь июль август весну и осень

Какие грибы собирать
 Когда собирать грибы
грибы в апреле грибы в мае грибы в июне грибы в июле грибы в августе грибы в сентябре грибы в октябре
Сморчки + + +        
Строчки + + +        
Майский гриб   + +        
Вешенка обыкновенная   + + + + + +
Луговой опенок     + + + +  
Подберезовик     + + + +  
Масленок зернистый       + + +  
Летний опенок     + + + + +
Лисичка настоящая       + + +  
Белый гриб     + + + + +
Подосиновик     + + + + +
Плютей олений     + + + + +
Дождевик шиповатый   + + + + + +
Шампиньон обыкновенный     + + + +  
Шампиньон полевой         + +  
Валуй       + + +  
Говорушка ворончатая       + + +  
Гриб-зонтик белый       + + +  
Гриб-зонтик пестрый       + + + +
Груздь настоящий         + +  
Поддубовик       + + +  
Ивишень         + + +
Подгруздок белый         + +  
Подгруздок черный         + +  
Свинушка толстая         + +  
Сыроежка желтая,
пищевая и др.
   + + + + +  
Моховик зеленый     + + + + +
Ежовик желтый         + +  
Колпак кольчатый       + + +  
Масленок лиственничный       + + +  
Волнушка розовая         + + +
Груздь черный       + + + +
Рыжик еловый зеленый         + + +
Рыжик сосновый         + + +
Говорушка серая         + +  
Масленок поздний         + +  
Зимний гриб           + +
Подгруздок черно-белый           + +
Польский гриб         +    
Вешенка осенняя           +  
Рядовка серая           +  
Строчок осенний           + +
Опенок осенний           + +
Рядовка фиолетовая         + +  
Зеленушка         + + +
Гигрофор бурый           + +
 
Теперь вы знаете, когда собирать грибы. Поспешите —  конец июня — прекрасное время для сбора молодых грибов, пригодных для вкусных блюд. Пока еще можно себя потешить изысканной грибной пищей, а уже остальные два летних месяца смело собирайте грибы для солений и маринования! А на закуску интересная информация о грибах и советы грибникам.

Продолжительность жизни грибов

Грибы растут быстро, увеличиваясь за сутки приблизительно на 1-2 см. Средние размеры гриб приобретает за 3-6 дней. Продолжительность жизни опенка, лисички, подберезовика укладывается в 10 дней. До 14 дней живут белый гриб и подосиновик, до 40 — шампиньон. С созреванием спор, количество которых исчисляется десятками миллионов, грибы стареют и часто загнивают.

Советы грибникам

Грибы вкусны и питательны. Если соблюдеть некоторые правила, грибной сезон принесет вам только радость:

  1. Первый признак чистой территории, на которой стоит собирать грибы, это обилие мухоморов.
  2. Если на опушке растут одни сыроежки, её лучше обойти стороной — скорее всего, почва загрязнена. 
  3. 90% грибов растёт по опушкам, просекам и молодым посадкам, так что забираться в чащи, рискуя не найти дорогу домой, смысла нет.
  4. Грибы растут от 1 дня до 3 суток. Оптимальные условия: 10-20 градусов тепла, для пластинчатых и благородных — от 5 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха — 80-90%, желательны дожди и обильная роса.
  5. В пищу годятся только молодые грибы, у которых шляпки полностью не раскрыты или раскрыты частично. Перезревшие грибы с раскрытой, как зонтик, шляпкой не имеют никакой пищевой ценности. Такой гриб лучше повесить на веточку — пусть споры разнесутся по округе. А вот если шляпка выгнута, как купол,- значит, гриб уже выпустил споры и в нём формируется яд, аналогичный трупному. Он опасен, это основная причина отравлений.

Источник: http://www.nexplorer.ru/news__12807.htm

 
 
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  Лето скоро вступит в свои права и в лесах появятся грибы! Вслед за грибами в лес потянутся грибники. Опытным наши советы не нужны, а вот начинающим грибникам...
 
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