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КАЛЕНДАРЬ ГРИБОВ: ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ВЕСНУ И ОСЕНЬ
12.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк
Календарь грибов
Грибы — особый дар природы! Они вкусны и используются кулинарами в самых разнообразных блюдах. А какое удовольствие доставляет сбор грибов: напоенный ароматами трав и листвы лес, щебет птиц и восторг от грибных находок! И никакие грибы из магазина не сравнятся с ароматными грибами из леса, найденными лично. Как же собирать грибы и когда собирать грибы. Ответы на эти вопросы даст календарь грибов или грибной календарь.
Сбор грибов— не такое уж и простое дело, как может показаться на первый взгляд. Существует оптимальное время для сбора грибов разных видов. И конечно нужны соответствующие погодные условия. Выбрать время для похода за грибными дарами природы поможет календарь грибов. Опытные грибники, конечно, могут обойтись и без него, а вот начинающим грибной календарь придется очень кстати.
Грибной календарь
Начинающий грибник обязательно должен знать, что грибной год начинается в апреле и заканчивается во второй половине октября. Учтите, что каждый гриб растет в определенное время, а не постоянно. Поэтому, если Вы нацелены конкретно на опят или сыроежек, то для начала Вам необходимо заглянуть в календарь грибов, уточнить месяца, когда они растут.
Апрель— самый сложный месяц для грибов, фиксирует календарь грибов. В такое время очень часто еще бывают заморозки, поэтому не все грибы способны пережить морозы, снег и холод. Выживают только самый стойкие. Грибы появляются приблизительно в середине апреля. Вы сможете найти сморчки в самой гуще леса, именно там, где все еще лежит снег. Они растут на открытых участках, куда больше всего попадает солнечный свет. А вот дубовые и сосновые боры обязательно порадуют Вас строчками и омфалиями гаревыми.
Май также особо не радует грибников изобилием своих даров, сообщает календарь грибов. Это месяц, когда грибы только подготавливаются к своему летнему и щедрому сезону. Но, если сильно постараться, то глубоко в лесу можно найти сморчковые шапочки и коренастые строчки. Конец мая больше порадует грибников, так как в этот период есть большая вероятность найти маслят и лисичек. Конечно же, основная масса данного вида грибов появится чуть позже, но если Вам так не терпится, то у Вас есть возможность найти таких грибов-первопроходцев.
В июне, как гласит каленадрь грибов, существует народная примета: Если земляника уже заалела в траве, а рябина и калина уже покрылись цветами, то можно смело отправляться на поиски сыроежек. Найти их не составит особого труда, так как они располагаются на открытых местах, и ни от кого не прячутся. В середине июня Вы смело можете отправляться на сбор подберезовиков, маслят и моховиков. Конец месяца Вас щедро порадует крепышами, боровиками и подгруздками.
Июль, как фиксирует календарь грибов, один из не самых удачных месяцев для грибника. Дождей в этот период мало, а палящее солнце просто не дает нормально расти и развиваться грибам. Поэтому в этот период не стоит надеяться на особый урожай грибов. Но, все-таки если установилась дождливая погода, то можете смело отправляться в лес на поиски подберезовиков, подосиновиков и маслят, сообщает календарь грибов.
Август – это один из самых благоприятных для грибников месяцев, подсказывает календарь грибов. Жара спадает, ночные туманы учащаются, а роса становится обильнее. В лесах можно найти огромное количество маслят. Также Вам обязательно повезет на осенние опята и польские грибы. Рыжики – это самый настоящий подарок для грибника, который отправился в лес в августе.
Сентябрь и октябрь – это холодные месяца, в которые уже сложно найти большое количество грибов, но все же постараться стоит. Календарь грибов отмечает, что, если Вы проявите упорство и настойчивость, то сможете порадовать себя сыроежками, козляками и зеленушками.
Подробнее с расписанием роста грибов можно ознакомиться в Грибном календаре ниже. Каждый месяц богат на грибы. Просто, для каждого гриба отведено специальное время. Поэтому, если у Вас есть какие-либо предпочтения, то Вам лучше всего ориентироваться именно так календарь грибника.
Календарь грибов на июнь июль август весну и осень
Теперь вы знаете, когда собирать грибы. Поспешите — конец июня — прекрасное время для сбора молодых грибов, пригодных для вкусных блюд. Пока еще можно себя потешить изысканной грибной пищей, а уже остальные два летних месяца смело собирайте грибы для солений и маринования! А на закуску интересная информация о грибах и советы грибникам.
Продолжительность жизни грибов
Грибы растут быстро, увеличиваясь за сутки приблизительно на 1-2 см. Средние размеры гриб приобретает за 3-6 дней. Продолжительность жизни опенка, лисички, подберезовика укладывается в 10 дней. До 14 дней живут белый гриб и подосиновик, до 40 — шампиньон. С созреванием спор, количество которых исчисляется десятками миллионов, грибы стареют и часто загнивают.
Советы грибникам
Грибы вкусны и питательны. Если соблюдеть некоторые правила, грибной сезон принесет вам только радость:
Источник: http://www.nexplorer.ru/news__12807.htm
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