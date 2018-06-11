КАЛЕНДАРЬ ГРИБОВ: ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ВЕСНУ И ОСЕНЬ

Календарь грибов

Грибы — особый дар природы! Они вкусны и используются кулинарами в самых разнообразных блюдах. А какое удовольствие доставляет сбор грибов: напоенный ароматами трав и листвы лес, щебет птиц и восторг от грибных находок! И никакие грибы из магазина не сравнятся с ароматными грибами из леса, найденными лично. Как же собирать грибы и когда собирать грибы. Ответы на эти вопросы даст календарь грибов или грибной календарь.









Сбор грибов— не такое уж и простое дело, как может показаться на первый взгляд. Существует оптимальное время для сбора грибов разных видов. И конечно нужны соответствующие погодные условия. Выбрать время для похода за грибными дарами природы поможет календарь грибов. Опытные грибники, конечно, могут обойтись и без него, а вот начинающим грибной календарь придется очень кстати.



Грибной календарь

Начинающий грибник обязательно должен знать, что грибной год начинается в апреле и заканчивается во второй половине октября. Учтите, что каждый гриб растет в определенное время, а не постоянно. Поэтому, если Вы нацелены конкретно на опят или сыроежек, то для начала Вам необходимо заглянуть в календарь грибов, уточнить месяца, когда они растут.

Грибной календарь на Апрель



Апрель— самый сложный месяц для грибов, фиксирует календарь грибов. В такое время очень часто еще бывают заморозки, поэтому не все грибы способны пережить морозы, снег и холод. Выживают только самый стойкие. Грибы появляются приблизительно в середине апреля. Вы сможете найти сморчки в самой гуще леса, именно там, где все еще лежит снег. Они растут на открытых участках, куда больше всего попадает солнечный свет. А вот дубовые и сосновые боры обязательно порадуют Вас строчками и омфалиями гаревыми.

Грибной календарь на Май