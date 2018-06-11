Новый польский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Польши в Республике Беларусь Артуром Михальским по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, стороны согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов.

До февраля текущего года послом Польши в Беларуси был Конрад Павлик, он возглавлял дипмиссию с июня 2016 года.