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Новый польский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Польши в Республике Беларусь Артуром Михальским по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.
"В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, стороны согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов.
До февраля текущего года послом Польши в Беларуси был Конрад Павлик, он возглавлял дипмиссию с июня 2016 года.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Польши в Республике Беларусь Артуром Михальским по случаю вручения им копий верительных...
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