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Невероятный pop-up-концерт пройдет в Минске 15 июня

12.06.2018 16:00 — Разное | Интерфакс  
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Уникальный барабанный концерт и ударное соло автомобиля Polo Drive в унисон со звездным драм-бэндом пройдет 15 июня в 18:00 на площадке перед ТРЦ Galleria Minsk.

Невероятный pop-up-концерт пройдет в Минске 15 июня

Саша Немо, Дядя Ваня, Michael Soul, Олег Лимон, Виталий Воднев, Андрей Бонд и другие звездные участники сядут за 15 барабанных установок и наполнят город стеной мощного звука.

Повысит уровень адреналина на сотни децибел Александр Kiss – основатель рок-школы Discovery, виртуозный гитарист, выступавший на одной сцене со всемирно известными музыкантами.

No Comment Band, Fill Drumsider и бит-бокс-шоу поднимут настроение до нужного градуса перед ключевой композицией, во время которой прокачивать драйвом и задавать ритм на бас-бочке будет основной участник драм-бэнда – автомобиль Polo Drive.

Все желающие смогут стать не просто зрителями, но и участниками концерта: подпевая слова припева Shut up & Drive!

Романтика мировых мегаполисов – в их ауре свободы, креатива и энергетики. Минск становится разнообразнее и насыщеннее. Такие city-концерты устраивали U2 и Audioslave, Paul MacCartney и Kanye West. Но что, если Минск обойдет Нью-Йорк или Берлин?

 
Теги: Минск
 
 
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Уникальный барабанный концерт и ударное соло автомобиля Polo Drive в унисон со звездным драм-бэндом пройдет 15 июня в 18:00 на площадке перед ТРЦ Galleria Minsk.
 
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