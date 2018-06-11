МЧС: под Гродно упал легкомоторный самолет, оба члена экипажа госпитализированы

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Гродненском районе, пострадало два человека, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник.

"Недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района аварийную посадку совершил Zlin 42M 1975 года выпуска. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей", - сообщили в МЧС.

По информации ведомства, работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину.

"Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы. Самолет деформирован", - продолжили там.

В министерстве также сообщили, что транспортное средство дислоцировалось на аэродроме "Каролино" и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба. Причины аварийной посадки устанавливаются.