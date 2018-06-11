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В Грузии существенно вырос уровень бедности - UNICEF

12.06.2018 15:39 — Разное | Интерфакс  
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Уровень бедности в Грузии в 2017 году существенно вырос по сравнению с 2015 годом, таковы данные исследования Детского фонда ООН (UNICEF), обнародованные во вторник на презентации в Тбилиси.

Согласно данным исследования, в 2017 году - 5% населения Грузии проживало в условиях крайней бедности, в то время как этот показатель в 2015 году составлял - 2%. Особенно в тяжелом положении находятся дети, 6,8% которых в 2017 году проживали в условиях крайней бедности, а в 2015 году количество таких детей составляло - 2,5%.

Ухудшилось положение пенсионеров в Грузии, 3,7% которых в 2017 году проживали в условиях крайней бедности. В 2015 году этот показатель составлял - 1,7%.

Вместе с тем в исследовании отмечено, что в среднем зарплата в Грузии с 2015 по 2018 год выросла на - 15,6%.

"Исследование UNICEF очень важно, так как в нем использованы данные статистики и опрос населения. Исследование показывает как наши успехи, так и вызовы. Правительство Грузии проанализирует и обязательно объяснит приведенные данные Детского фонда", - сказал журналистам министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко.

По мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", ухудшение показателя уровня бедности в Грузии связано с девальвацией национальной валюты в 2016 году. Между тем представители оппозиционных партий во всем винят правительство Грузии.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Уровень бедности в Грузии в 2017 году существенно вырос по сравнению с 2015 годом, таковы данные исследования Детского фонда ООН (UNICEF), обнародованные во вторник на...
 
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