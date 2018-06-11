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II Международный фестиваль "Shimko собирает друзей" пройдет 26-29 июля под Минском

12.06.2018 15:36 — Разное | Интерфакс  
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С 26 по 29 июля 2018 года под Минском в живописнейшем месте на берегу реки Ислочь пройдёт II  международный фестиваль "Shimko собирает друзей".

II Международный фестиваль "Shimko собирает друзей" пройдет 26-29 июля под Минском

Кирилл Шимко – белорусский стронгмен, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, один из самых сильных людей Беларуси, кроме того он – популяризатор идеи активного здорового образа жизни и объединения его приверженцев, стремления к духовному и физическому совершенству, что, собственно, и дало старт международному фестивалю "Shimko собирает друзей".

Чем интересен и необычен фестиваль для гостей?

В первую очередь, это возможность весело и с пользой провести время с семьёй, близкими и друзьями. На территории фестиваля будет сконцентрировано невероятное количество активностей (их список постоянно пополняется), где каждый от мала до велика сможет найти себе развлечение – от традиционных до не совсем обычных - это и катание на воздушных шарах, автожирах, чешских аттракционах, цирк "Шапито", массовые соревнования по поеданию национальных блюд, конкурсы, метание на дальность самовара и парение в полевых банях, состязание самых популярных кавер-бэндов, среди участников будут розыгрыши ценных призов и многое другое.

Четырёхдневный формат будет удобен как тем, кто планирует приехать издалека, так и тем, кому сложно выкроить время на полноценный длительный отдых, ведь на фестивале будет организован палаточный городок.

Вход свободный.

26-29 июля 2018 г.

Берег реки Ислочь

35 км от Минска, Гродненское направление

Организаторы: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и ОО "Будь Здоров!"

 
Теги: Минск
 
 
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С 26 по 29 июля 2018 года под Минском в живописнейшем месте на берегу реки Ислочь пройдёт II  международный фестиваль "Shimko собирает друзей".
 
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