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Беларусь предложила Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы

12.06.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. 

"Предлагаем для придания развитию двустороннего сотрудничества комплексного, системного характера подготовить программу действий - дорожную карту по интенсификации взаимоотношений между нашими странами на 2019-2020 годы. Данная программа может стать частью механизма реализации договора между странами о социально-экономическом сотрудничестве до 2028 года", - сказал А.Кобяков на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

По словам А.Кобякова, у двух стран есть хорошие возможности для кооперации в различных сферах. В частности, рассматривается возможность сборки в Узбекистане тракторной, дорожно-строительной техники, автобусов на газомоторном топливе. "У нас есть возможность подумать над созданием совместного предприятия по выпуску лекарственных средств. Есть соответствующие предварительные наработки. Кроме того, у вас есть заинтересованность и мы готовы организовать, наладить совместное лицензионное производство кондитерских изделий в Узбекистане", - добавил руководитель правительства.

Также премьер-министр отметил положительную динамику развития двусторонней торговли. "Но объем $130 млн для взаимной торговли Беларуси и Узбекистана - это очень незначительные цифры. Потенциал наших экономик значительно превосходит их, мы должны в ближайшее время нарастить нашу взаимную торговлю. Мы можем предложить продукцию, которая традиционно пользуется спросом не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это молочные продукты, продукты из мяса говядины, птицы. Готовы рассмотреть предложение узбекской стороны по прямым поставкам в Беларусь хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов", - сказал А.Кобяков.

Кроме  развития торговых отношений и промышленной кооперации, продолжил он, две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в области информационных технологий. "Полагаем, что у нас есть возможности для реализации в Узбекистане проектов в IT-сфере. Готовы предложить такие проекты в области железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта", - заявил премьер-министр.

А.Кобяков также сообщил, что Беларусь готова участвовать в создании аграрных комплексов в Узбекистане. "Мы готовы поделиться опытом в сфере агропромышленного комплекса и принять участие в создании в Узбекистане аграрных комплексов мясо-молочного направления и по переработке животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, а также поставок племенной продукции и крупного рогатого скота. Готовы рассмотреть возможности в том числе совместного производства комплектующих, оборудования, которое будет востребовано", - отметил руководитель правительства.

В свою очередь Н.Юлдашев заявил, что "в Узбекистане с удовлетворением отмечают достижения Беларуси в социально-экономическом развитии". "Беларусь является одним из важных и перспективных партнеров Узбекистана. В основе успешного развития двусторонних связей лежат доверительные отношения между главами государств", - сказал он.

 
 
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Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. 
 
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