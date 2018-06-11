Под Гродно аварийно сел самолет, есть пострадавшие

Два человека доставлены в больницу после аварийной посадки одномоторного самолета около деревни Коробчицы Гродненского района.

Инцидент произошел сегодня днем с одномоторным самолетом ZLIN 42M, 1975 года выпуска. Он принадлежал частному лицу, сообщает МЧС

На борту самолета было два человека: пилот-любитель и пассажир. Спасателям пришлось извлекать пассажира с помощью специального оборудования.

Обоих пострадавших доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.