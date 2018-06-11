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Под Гродно аварийно сел самолет, есть пострадавшие
Два человека доставлены в больницу после аварийной посадки одномоторного самолета около деревни Коробчицы Гродненского района.
Инцидент произошел сегодня днем с одномоторным самолетом ZLIN 42M, 1975 года выпуска. Он принадлежал частному лицу,
На борту самолета было два человека: пилот-любитель и пассажир. Спасателям пришлось извлекать пассажира с помощью специального оборудования.
Обоих пострадавших доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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Два человека доставлены в больницу после аварийной посадки одномоторного самолета около деревни Коробчицы Гродненского района.
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