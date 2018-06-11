На контроле Централизованное тестирование





С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриенту-2018 в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»:

в г. Гродно 8 (0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01,

в г. Лида 8 (0154) 55-01-40, 56-76-73, 55-01-51,

по которым можно обратиться по спорным вопросам, а также внести предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование.