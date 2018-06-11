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На контроле Централизованное тестирование
12.06.2018 — Разное | Вороновская газета
С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриенту-2018 в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»:
в г. Гродно 8 (0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01,
в г. Лида 8 (0154) 55-01-40, 56-76-73, 55-01-51,
по которым можно обратиться по спорным вопросам, а также внести предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование.
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С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь...
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