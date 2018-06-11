Расчет «по полочкам», или Куда утекает вода?





Уже больше месяца стоит сухая погода, лишь изредка в некоторых местах идут небольшие кратковременные дожди. Из-за отсутствия естественного полива огородов увеличилось потребление воды. Это ощутило на своих затратах РУП ЖКХ, но на оплате населением за водоснабжение это не отразилось. Куда же утекает вода? Выяснить причины потерь на трассах сотрудники предприятия отправились в некоторые населенные пункты района.

Для рейдов были выбраны Жирмуны, Бастуны и Конвелишки. Подворный обход немного прояснил ситуацию. Люди платят не по счетчику. Оплату производят в рамках льготного тарифа по 0,53 рубля за куб, а перерасход воды из месяца в месяц накапливается. Вот так, капля за каплей, литр за литром, набегают «лишние» кубы и долги. По словам мастера участка водоканала Евгения Стефановича, некоторым потребителям выставлен счет за воду для единовременной оплаты по долгу за 100-200 кубов, а это несколько сотен рублей. Помимо того, гражданину придется оплатить отключение и подключение водоснабжения, в случае, если тот не вернет долг в течение установленного времени. И это не говоря о предполагаемом штрафе. Вот и сэкономили. В апреле число должников за коммунальные услуги перед РУП ЖКХ составляло более 200 человек, среди них немало «заядлых» неплательщиков.

Встречаются и великие махинаторы, которые самовольно подключаются к сетям водопровода в обход счетчика. Но ведь это ж воровство, и наказание неминуемо.

Есть и другая сторона медали. В отдельных населенных пунктах потери воды вызваны и старыми изношенными сетями. В некоторых они пережили два и более амортизационных срока. Но разом заменить их невозможно, отмечает директор предприятия Валерий Желудевич, из-за отсутствия целевого финансирования. Однако постепенно эта работа все же производится. В минувшем году за средства предприятия при порывах заменены участки водопроводных труб протяженностью 400 м, в текущем — 206 м.

Галина ШЛЕМПО.