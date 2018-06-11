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«Прямая линия» УВД
12.06.2018 — Разное | Народны голас
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14 июня 2018 года, с 09.00 до 11.00, состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома.
На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, по телефону 8-0232- 96-74-32 ответит заместитель начальника УВД — начальник милиции общественной безопасности УВД полковник милиции Васильев Анатолий Анатольевич.
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> 14 июня 2018 года, с 09.00 до 11.00, состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома. На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, по телефону 8-0232- 96-74-32...
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