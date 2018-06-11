КГК на связи. В центре внимания платежи за ЖКУ

«Горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Обеспечение организациями области обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги, предъявляемых населению, и порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам. Это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.

«Горячая линия» состоится 15 июня 2018 года, с 10-00 до 11-30, по телефону 8-0232-23 83 91.