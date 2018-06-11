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Пить или не пить? или Какая вода течёт из кранов осиповчан?

12.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда»

Вода — жизненно необходимая для каждого человека жидкость, обойтись без которой еще никому не удавалось. И получаем мы ее в основном из водопровода. Какого же качества Н2О течет из наших кранов?

Заместитель директора ДУКПП «Водоканал» Артем Комейко рассказал, что согласно систематическим исследованиям параметры находятся в допустимых пределах по всем показателям, кроме содержания железа и, как следствие, повышенной мутности. Что, впрочем, не оказывает отрицательного воздействия на потребительские качества: стоит дать воде отстояться, и она приобретает нормальный вид.

Однако этот показатель также должен находиться в допустимых нормах, то есть не превышать 0,3 мг/л. А так как в городе работает только одна станция обезжелезивания — проектно-сметная документация на вторую пока находится в стадии разработки, — а в большинстве сельских населенных пунктов такие сооружения вообще отсутствуют, то определенная часть Fe все-таки попадает в водопроводы.

Пить или не пить? или Какая вода течёт из кранов осиповчан?

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

Кроме того, из 131,8 км водопроводных сетей, состоящих на балансе предприятия, около 70% требует замены, а за год поменять удалось лишь около 300 м наиболее проблемных участков. В нынешнем году запланированы аналогичные работы в Сосновом, Вязье, Ковгарах. В старых трубах собирается много ржавчины, которая впоследствии перемещается и попадает в наши краны. Чтобы этого не случалось, работники «Водоканала» периодически промывают трубопровод под давлением. Закончили процедуру на южной стороне города, сейчас идет промывка на северной. Во время работ качество воды может ухудшиться, она становится темной и мутной, но это временные трудности, потом заметен результат. Проблемные участки промывают вне очереди, а выявляют их, опираясь на собственные исследования и заявки, поступающие в диспетчерскую службу. В местах с небольшим разбором воды также приходится более часто промывать сеть во избежание застаивания.

Лаборатория ДУКПП «Водоканал» ежемесячно проводит анализ жидкости из всех скважин и колонок. Специалисты констатируют: ближе всего к стандартам вода в Уболотье, Радутичах, Большой Гороже. Самое же высокое содержание железа в воде наблюдается в райцентре на улицах Коммунистической, Черняховского и Рабоче-Крестьянской (0,7-2,5 мг/л).

Работы по приведению в порядок водопровода были проведены в Корытном. Заменили на полиэтиленовые 100 м труб (всего их 3,8 км), промыли сети. В Свислочи идут работы по установке нового оборудования, что даст возможность восстановить непрерывную поставку воды.

Исследование воды из водопроводной сети и источников нецентрализованного водоснабжения осуществляет и райцентр гигиены и эпидемиологии. Согласно информации медучреждения по микробиологическому анализу отклонений не было. Если же где-то будет выявлено превышение по общему микробному или колиформному числу, то сети следует промывать с применением дезинфицирующих веществ. По санитарно-гигиеническим показателям есть отклонения от норм по тем же цветности, мутности и избыточному содержанию железа.

Что касается колодцев в частном секторе, то вода в них часто имеет повышенное содержание нитратов: попадает большое количество удобрений, бытовой химии с прилегающей территории.

Многие обладатели частных домовладений сейчас делают выбор в пользу артезианских скважин. Но нужно иметь в виду, что чем из более глубинных слоев поступает вода, тем выше ее потребительские характеристики. Если же пробурить скважину на глубину 7-10 м, воду из нее можно использовать лишь на технические цели. Лучшие показатели констатируются в скважине парфюмерно-косметической фабрики «Сонца», где глубина достигает 148 м. А в Проще вода вообще уникальная, что подтверждают регулярные исследования специалистов.

Пока не возведены все необходимые станции обезжелезивания в городе и районе, медики советуют фильтровать, кипятить или отстаивать воду для питья. Наиболее безопасный вариант — использовать бутилированную, однако содержимое открытой емкости следует употребить в течение суток. Да и к условиям хранения запечатанных бутылок предъявляются особые требования.

Чтобы узнать, что же мы пьем, и, соответственно, из чего состоим — ведь на 80% строительным материалом человека является Н2О, — любой желающий может сдать на анализ в райЦГЭ воду из источника, которым пользуется (колодца, артезианской скважины, родника, водопровода), чтобы принять необходимые меры безопасности. Ведь никто не желает превратиться в «железного человека», получить кишечную инфекцию, отравиться нитратами.

Инна ЗАСКЕВИЧ.

 
 
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Госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» Вода — жизненно необходимая для каждого человека жидкость, обойтись без которой еще никому не...
 
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