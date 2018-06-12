Секреты заготовки кормов от ОАО «Хотимский Технокомплекс»

Уже можно сказать, что результаты первой половины заготовки кормов с трав первого укоса в ОАО «Хотимский Технокомплекс», лучше прошлогодних. Главный экономист хозяйства Елена Филипенко, направляясь к Доске почета перед въездом на машинный двор, чтобы обновить результаты отличившихся на косовице работников, легко оперирует цифрами:





— Сегодня закрываем первую сенажную траншею, заложено 2481 тонна корма, хотя по объему она рассчитана на большее количество. Но из-за засушливой погоды влажность провяленной массы ниже допустимой нормы. 275 тонн сенажа заготовили в полимерной пленке. Продолжаем заготовку сена, в расчете на условную голову скота есть 4,0 ц.к.ед. Всего же нам необходимо 720 тонн сена, 10150 – сенажа, 11000 тонн силоса.

— Радует ли урожайность трав?

— Будет правильным, если на эту тему поговорите с директором хозяйства.

Виталия Солдатенко и его заместителя Василия Анищенко застаю на молочно-товарном комплексе «Ольшов-2», на сенажной траншее. Еще издали, подъезжая к ней, было заметно активное движение людей. Корм закрывался пленкой. Машинист погрузчика Александр Рябцев развозил по периметру шины.

— Виталий Викторович, как вам из года в год удается заготавливать в достаточном количестве кормов, — обращаюсь к директору. – И при этом еще поделиться с другими, как это случилось в прошедшую зимовку?

— Прежде всего, давайте посмотрим на сенажную траншею, — начинает раскрывать геометрию успеха руководитель. – Среди этого десятка людей нет занятых в полеводческой бригаде, ее вообще, практически не существует. Поэтому, если надо, как в данном случае, мобилизуем все ресурсы, в том числе и механизаторов, не задействованных в текущий момент на основной работе. То есть, при всех трудностях, мы остаемся коллективом. В этом наша сила, важно, чтобы было доверие с обеих сторон, и нанимателя, и тех, кто работает на полях и фермах.

— Вот вы нас иногда критикуете, что при наличии кормов не впечатляют результаты в молочной отрасли, например, удои молока от коровы, — продолжает развивать мысль Виталий Викторович. – Могу сказать, что мы показываем реальную картину положения дел. Посмотрите в прессе, 15 районов области минусуют по молоку к прошлогоднему уровню, не кивая на соседей, мы, практически идем по прошлогоднему графику. При этом живем на свои средства. Нас просят выручить и соломой, и пленкой, и сенажом. Могу с большой долей вероятности предположить, что эта задолженность, которая выливается в наш месячный, а то и больше, фонд заработной платы, завтра не погасится. А ведь за тот же сенаж нам предлагали более высокую цену и с гарантией оплаты. Вот и получается…

— … что вы патриоты района, — заканчиваю мысль за собеседника.

И здесь, неожиданно, мне предлагают по мобильнику посмотреть небольшой фильм «Задача» из юмористического киножурнала «Фитиль» еще 1962 года выпуска. Прошло 55 лет, а как он актуален. Если кратко, суть задачи: в совхозе посеяно 110 гектаров кукурузы (годы когда Первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев, авт.). Первая машина (с флажком) перевозила по 2,5 тонны, вторая – 1,5, третья – 0,5 и т.д. Ученикам нужно было определить урожайность кукурузы. Директор отчитался перед районом об урожайности 507 центнеров с гектара, считая общую массу по первой машине (с флажком). У учеников получилось… 2 года тюрьмы.

— Мы не считаем заготовленные корма «по машинам с флажком» и, несмотря на засуху и неоптимистические виды второго укоса трав, необходимое их количество на зимовку заготовим, — уверяет Виталий Солдатенко. – Не успели справиться с травами этого года, а надо думать о будущем. Исходя из эксперимента, который проведен в СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района, по посевам, так называемым, полосным способом, там достигнут хороший урожай кормов. Нам предлагается таким способом посеять по 0,5 га на корову (в ОАО «Хотимский Технокомплекс» 874 коровы, получается, что нужно отвести 437 гектара, авт.). Есть над чем подумать, ведь таким количеством площади надо пожертвовать какими-то другими культурами.

А тем временем на полях с косилками готовят фронт работ Михаил Хроменков и Владимир Азаренко. К центру, чтобы встретиться идут, с двух сторон. У каждого своя загонка. Оно и понятно. У первого МТЗ-82 с КДН-2.1, у второго «Беларус-3022» с КПР-9. Подождем этого момента и мы.

Время приближается к обеду, можно сделать «технический перерыв».

— Он уходит, чтобы немного размять ноги, да визуально посмотреть трактор и косилку, — говорят механизаторы. – Да вот помочь и вам выполнить свою работу.

А тем временем на горизонте, судя по клубу пыли, из противоположного края поля, появляется трактор с граблями. Сбить траву в валки – это задача Василия Гращенко. Через час к нему присоединится Юрий Терновский. В солнцепек зеленая масса подсыхает быстро и вот уже кормоуборочный комбайн под управлением Валерия Макаренко поглощает валок за валком.

Начинается закладка второй сенажной траншеи. Плечо доставки до нее километров 7-8, образовавшаяся из машин и тракторов очередь рассосется быстро и процесс уборки приобретет планомерный характер.

В прошлом году некоторых индивидуальных предпринимателей встречал на уборке кукурузы в другом хозяйстве, в этом – они здесь.

— Задолго до заготовки кормов к нам за помощью обратился директор, предложил нормальные условия, с расчетом проволочек нет, — рассказывает Олег Холодов. – Вот, собственно поэтому мы и здесь.

Это еще один аргумент в пользу того, что хозяйство с кормами.

Александр Лейчинский.

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