Традиционная встреча белорусов и россиян прошла в Чегодае

Именно так – священная земля, говорят об урочище Чегодай Суражского района Брянской области Российской Федерации. Каждый год в июне на высоком берегу реки Ипуть собираются жители Суражского, Мглинского, Клетнянского районов России и Хотимского района Беларуси. Собираются, чтобы вновь вспомнить о трагедии, произошедшей здесь 12 июня 1943 года.





Выходя из окружения партизаны 5 Клетнянской бригады и отдельных отрядов, в том числе и Хотимского, отягощенные обозами с ранеными, сопровождающие мирное население (в основном стариков, женщин и детей) попали в засаду фашистских карателей. Более двух сотен человек навсегда остались лежать на берегах Ипути. И еще долгое время трупы река выносила к нижележащим по течению селам. Стараниями неравнодушных людей на месте расстрела партизан был возведен мемориал. И уже многие годы к стеле с колоколом приезжают потомки погибших народных мстителей. С ходом времени мероприятие это приобрело и еще один смысл. Смысл единения всех советских народов, сражавшихся за наше мирное настоящее, а их будущее. Память о войне живет и после ухода ее участников. Не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, но остались свидетели тех ужасных дней. И уже они передают вахту памяти своим детям и внукам. На Чегодае всегда много детей. И отрадно было встретить молодых родителей, которые когда-то сами приезжали сюда в юном возрасте, а теперь привозят своих малышей.





Скорбь о погибших на Чегодае всегда переходит в радость о живущих. Митинг памяти завершает концерт приуроченный к главному празднику россиян, который совпал с датой трагических событий 1943 года – Днем России. И не важно, что в этом году собрались раньше: 9 июня. Важно, что собрались. Эту мысль, не сговариваясь, высказали в своих речах главы делегаций Суражского района Владимир Риваненко и Хотимского района – Николай Хучев, а также председатель Хотимского районного Совета ветеранов Николай Томашев. Встреча на Чегодае – это всегда праздник, в котором традиционно принимают участие хотимчане, как делегаты и как артисты.

И это прямое подтверждение того, что мы один народ. У нас общая история, общая память, общие праздники. Так было. Так будет.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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