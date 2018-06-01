Хорошие фильмы, чтобы зарядиться позитивом

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Моя большая испанская семья

Комедийная мелодрама, трейлер к которой доступен к просмотру , рассказывает историю одного большого семейства, которое насчитывает целых пять братьев. Самый младший из них принял решение жениться на беременной девушке. Будущие молодожены уже выбрали дату свадьбы, но проблема заключается в том, что именно в этот день будет проводиться финальный футбольный матч в рамках Чемпионата Мира. Братьям нельзя пропускать это событие, которое может кардинально изменить их дальнейшую жизнь.

Не видать нам Париж, как своих ушей

Центральным персонажем этого комедийного фильма является парень Куин. Главный герой собрался жениться на своей девушке, но внезапно его коллега по работе изменила план. Она призналась в любви к Куину, для которого этот момент стал полной неожиданностью. Теперь он сильно переживает, потому что не может выбрать одну из двух девушек. Он еще не знает, что каждая из его избранниц имеет свои «скелеты».



Элизабеттаун

В центре сюжетной линии находится молодой, но одинокий парень по имени Дрю Бэйлор. Еще недавно он работал дизайнером, но однажды совершил большую ошибку, которая повлекла за собой его увольнение с работы. Теперь у него новая цель — добраться в родные края, чтобы проститься со своим умершим отцом. Находясь в самолете, Дрю знакомится с очаровательной стюардессой, которая умеет веселиться на всю катушку. Именно она наполнит жизнь Дрю смыслом и приключениями.

Светская жизнь



События разворачиваются в 30-х годах прошлого века. Главного героя зовут Бобби. Этот парень полон сил и стремления сделать карьеру в киноиндустрии. Для этого он принимает решение перебраться в Голливуд, чтобы жить рядом со своим авторитетным дядюшкой, который имеет немалые связи и влияние. Бобби приехал в Лос-Анджелес, чтобы найти работу, а встретил любовь по имени Вонни. После нескольких свиданий, девушка заявляет, что уже встречается с другим человеком. Такая неожиданная новость подталкивает молодого человека к тому, чтобы полностью изменить свою жизнь.

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