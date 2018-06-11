Владельцы семи заправок обеспокоены ростом расходов

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Затраты растут

Документ подписали руководители «Лукойл-Белоруссия» (бренд АЗС «Лукойл»), «РН-Запад» («Славнефть»), «Юнайтед Компани», «НефтеХимТрейдинг» («Трайпл»), «Астотрейдинг» (А-100), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» («Газпром нефть») и «Татбелнефтепродукт» («Татнефть»).

В обращении отмечается, что с января 2015 года маржинальный доход предприятий от розничной торговли топливом практически не изменился. Это обусловлено его прямой зависимостью от цены реализации, которая регулируется «Белнефтехимом».

При этом расходы по основным статьям увеличились.

Плата за электроэнергию повысилась на 53%, водоснабжение — на 31%, газ для отопления — на 30%, арендная плата за землю и земельный налог увеличились на 58−78%, услуги МВД по охранной деятельности — на 40%.

Увеличение абсолютной розничной цены на топливо привело к росту затрат на банковские услуги, в частности, инкассацию, эквайринг, на 13%. Рост курса доллара на 68% обеспечил рост цен на оборудование и комплектующие в пропорциональном соотношении.

АЗС жалуются на проблемы с кредитованием в банках, а также на отсутствие источников для проведения индексации зарплат сотрудников.

На АЗС могут начаться увольнения

В обращении владельцы АЗС констатировали, что «рост затрат при постоянном маржинальном доходе носит длительный системный характер», цитирует TUT.by.

Это уже привело к отрицательным финансовым результатам. Как следствие, нет новых инвестиций в бизнес, снизилось финансирование в основные фонды.

Заправки рассматривают «вопрос сокращения рабочих мест, что приведет к росту коэффициента напряженности на рынке труда, к увеличению численности безработных», отмечается в обращении владельцев сетей АЗС.

В документе также акцентируется внимание на том, что маржинальный доход АЗС в Беларуси существенно меньше, чем у аналогичных предприятий в России, Украине и странах Балтии, где «конкуренция минимизировала доходность игроков рынка».

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