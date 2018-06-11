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В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

12.06.2018 17:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан нацелены на новые совместные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

Среди них – производство на территории этой страны белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов и сборка техники. В Минск из Ташкента прибыла представительная парламентская делегация во главе с председателем Сената. На встрече в правительстве стороны подтвердили желание не только увеличить товарооборот – в настоящее время он составляет 130 миллионов долларов, не отражая реальные возможности взаимной торговли – но и углубить экономические связи путем кооперации.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Мы готовы поделиться с нашими партнерами и друзьями опытом в сфере агропромышленного комплекса. Принять участие в создании 500 комплексов мясомолочного направления и переработки животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, проектно-строительных услуг, а также поставок племенной продукции крупного рогатого скота.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

Одно из новых направлений сотрудничества – IT. Узбекистан уже использует белорусскую систему электронного документооборота. Наши разработчики предлагают свои услуги, например, в области железнодорожных перевозок. Речь может идти как об электронных билетах, так и других сервисах. Актуальным остается сотрудничество в сфере образования. В ближайшее время стороны намерены разработать и подписать программу взаимодействия на среднесрочную перспективу.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан нацелены на новые совместные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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