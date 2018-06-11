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В Новополоцке разыскивают сбежавшую из реанимации больницы 39-летнюю женщину
Новости Беларуси. В Новополоцке ищут женщину, которая самовольно сбежала из реанимации.
Информация о поисках местной жительницы размещена в соцсетях ПСО «Ангел». Одиннадцатого июня поздно вечером 39-летняя женщина самовольно покинула реанимационное отделение Новополоцкой центральной городской больницы.
Из учреждения здравоохранения женщина ушла без одежды.
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Новости Беларуси. В Новополоцке ищут женщину, которая самовольно сбежала из реанимации. Информация о поисках местной жительницы размещена в соцсетях ПСО «Ангел»....
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