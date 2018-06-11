﻿ «Смотри, ешь, болей». Газета «Маяк» и пиццерия «Казантип» приглашают стать участником конкурса-прогноза тройки призеров ЧМ-2018 по футболу. 21.by
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«Смотри, ешь, болей». Газета «Маяк» и пиццерия «Казантип» приглашают стать участником конкурса-прогноза тройки призеров ЧМ-2018 по футболу

12.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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По условиям конкурса необходимо предугадать в правильной последовательности тройку призеров ЧМ-2018 и счет финального матча (только в основное время и неважно в чью пользу). Победитель получает до конца лета, еженедельно, начиная с 16 июля и по 31 августа, вкусную и аппетитную пиццу от «Казантипа» бесплатно.

Условия конкурса:

1. Подписаться на газету «Маяк» на 2-е полугодие 2018 года.

2. Правильно заполнить купон.

3. Купон должен быть доставлен в редакцию по почте или лично (отдел рекламы) по 1 июля включительно.

4. Каждый участник может прислать неограниченное количество купонов, но Ф.И.О. в квитанции на подписку и в купоне должны совпадать.

5. Победителей может быть до пяти человек, и на каждого распространяются условия победы. Если победителей больше, преимущество отдается тем, кто раньше доставил купон в редакцию.

Купон участника конкурса-прогноза и расписание всех игр (инфографика) в выпуске «Маяка» за 9 июня.

А в продолжение — наш традиционный кулинарный рецепт от партнера рубрики «Кулинарный практикуп» пиццерии «Казантип».

«Смотри, ешь, болей». Газета «Маяк» и пиццерия «Казантип» приглашают стать участником конкурса-прогноза тройки призеров ЧМ-2018 по футболу

До начала чемпионата мира по футболу – 2018 остались считанные дни. Для любителей данной игры это настоящий праздник, наполненный азартом, эмоциями. Чтобы со вкусом отдохнуть с друзьями во время просмотра футбольных баталий, предлагаем подготовиться. Отличное решение для футбольного фуршета – пицца от «Казантипа».

Пицца «Охотничья» (560 г. – 6,30 руб.)

Основу для пиццы смажьте томатной смесью, колбаски «Охотничьи» нарежьте кружочками и распределите равномерно от центра основы до краев. Добавьте маринованный лук, помидоры, нарезанные кружочками, консервированные шампиньоны и выложите все на пиццу. Сверху сдобрите натертым твердым сыром «Сливочный» или сыром «Моцарелла». Отправьте заготовку в предварительно нагретую до 350 градусов духовку на 8 минут. Для остроты ощущений готовую пиццу посыпьте острым перцем чили.

Для тех, кто ценит свое драгоценное время, можно заказать горячую пиццу на дом к началу игры. Необходимо лишь сделать заказ по телефону  80292245856 или оставить заказ на сайте казантип.бел. (Доставка пиццы с 11.30 до 21.00. В рабочие дни до 16.00 бесплатно.)

Ирина СЛАВИНА.

 
 
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По условиям конкурса необходимо предугадать в правильной последовательности тройку призеров ЧМ-2018 и счет финального матча (только в основное время и неважно в чью...
 
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