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Дембельский альбом: от Индийского океана до предгорий Тянь-Шаня (выпуск №5)
12.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Первый летний месяц полным ходом набирает обороты, а значит, пришла пора подвести итог нашему конкурсу армейских снимков за предыдущий месяц. В выборку майских претендентов попали два участника, поэтому снова публикуем фото каждого из них.
Игорь Николаевич Березин (на титульном фото в центре) из г. Белоозерска срочную службу проходил в Средней Азии. После призыва в 1988 году «транзитом» через Нижний Новгород, где обучался на радиотелеграфиста, оказался в столице Узбекской ССР – г. Ташкенте. Как рассказал нам Игорь Николаевич, служил при штабе передающего радиоцентра (в/ч 42112) Военно-воздушных сил. Полтора года среди знойного климата предгорий Тянь-Шаня оставили немало ярких воспоминаний о сослуживцах и жителях Ташкента.
Имя победителя мы назовем в ближайших публикациях. Напоминаем, что он определяется большинством голосов сотрудников нашей редакции. По-прежнему с нетерпением ждем от вас новых армейских снимков. Присылайте их на адрес редакции (г. Береза, ул. Красноармейская, 22) или по электронной почте (foto@maiak.by). И не забываем, что для участия необходимо быть подписчиком «Маяка». Вспомним армейскую юность вместе!
Дмитрий МУЗЫКА.
Фото из архива героев публикации.
* Автономка – плавание судна без захода на базу для пополнения запасов топлива, воды, продовольствия т. п.
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Первый летний месяц полным ходом набирает обороты, а значит, пришла пора подвести итог нашему конкурсу армейских снимков за предыдущий месяц. В выборку майских...
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