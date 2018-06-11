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Дембельский альбом: от Индийского океана до предгорий Тянь-Шаня (выпуск №5)

12.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Первый летний месяц полным ходом набирает обороты, а значит, пришла пора подвести итог нашему конкурсу армейских снимков за предыдущий месяц. В выборку майских претендентов попали два участника, поэтому снова публикуем фото каждого из них.

Дембельский альбом: от Индийского океана до предгорий Тянь-Шаня (выпуск №5)
Наверняка увлекательной и запоминающейся выдалась срочная служба у Николая Михайловича Дыцевича (на фото) из д. Новоселки. По крайней мере, четыре года (с 1965 по 1969 год), проведенные на Военно-Морском Флоте Советского Союза, вечерней прогулкой точно не назовешь. После учебки в Кронштадте попал служить на дизельную подводную лодку Б-98 Северного флота (в/ч 15151, г. Полярный Мурманской области). За годы службы побывал в двух автономках*, одна из них – экспедиция в экваториальные воды Индийского океана. Во время этого похода Николай Михайлович побывал в Марокко, Танзании и Индии, а на «дембель» уходил в звании старшины 1-й статьи, имея на руках похвальную грамоту за отличные успехи в боевой и политической подготовке от командира части.

Игорь Николаевич Березин (на титульном фото в центре) из г. Белоозерска срочную службу проходил в Средней Азии. После призыва в 1988 году «транзитом» через Нижний Новгород, где обучался на радиотелеграфиста, оказался в столице Узбекской ССР – г. Ташкенте. Как рассказал нам Игорь Николаевич, служил при штабе передающего радиоцентра (в/ч 42112) Военно-воздушных сил. Полтора года среди знойного климата предгорий Тянь-Шаня оставили немало ярких воспоминаний о сослуживцах и жителях Ташкента.

Имя победителя мы назовем в ближайших публикациях. Напоминаем, что он определяется большинством голосов сотрудников нашей редакции. По-прежнему с нетерпением ждем от вас новых армейских снимков. Присылайте их на адрес редакции (г. Береза, ул. Красноармейская, 22) или по электронной почте (foto@maiak.by). И не забываем, что для участия необходимо быть подписчиком «Маяка». Вспомним армейскую юность вместе!

Дмитрий МУЗЫКА.

Фото из архива героев публикации.

* Автономка – плавание судна без захода на базу для пополнения запасов топлива, воды, продовольствия т. п.

 

 
 
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Первый летний месяц полным ходом набирает обороты, а значит, пришла пора подвести итог нашему конкурсу армейских снимков за предыдущий месяц. В выборку майских...
 
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