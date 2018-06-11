|
Город воспоминаний. Зима и почтовый грузовик…
12.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В продолжение прошлого выпуска – все те же два здания (деревянное и кирпичное) березовской почты на улице Ленина, но уже вид со двора.
Фото из коллекции Анны Николаевны Шевченко, время – около 1964 года.
Продолжение следует.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Березовская почта на фотокарточках первой половины 1960-хх.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)