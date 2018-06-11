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С тренером национальной сборной, как с другом!

12.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Таковы нынешние времена, что раньше для нас, уличных футбольных мальчуганов, было недосягаемым, для наших детей – обычная реальность. И чтобы ее достичь, нужно просто любить спорт и играть в футбол.

Например, как учащиеся ДЮСШ г. Березы 2009 (на титульном фото) и 2010 гг. р. под руководством тренеров Егора Каберского и Андрея Жуковича, участвующие в детской футбольной премьер-лиге в г. Минске. В прошедшие выходные, кроме приятных спортивных мгновений (ни одна из березовских команд не проиграла: на троих – пять побед и одна ничья), были еще встреча и фотосессия с главкомом национальной сборной Игорем Криушенко, а также игроками «белакрылых» Иваном Маевским, Александром Карницким, Юрием Ковалевым. Наверное, столько детского футбольного счастья столичный стадион «Торпедо» еще не видел.

С тренером национальной сборной, как с другом!

Первая команда ДЮСШ 2010 г. р.

От желающих получить заветный автограф (даже на бутсах) не было отбоя, и Игорь Николаевич вместе с коллегами по сборной исправно делали свою имиджевую работу и общались с ребятами. Кстати, мамы также с удовольствием фотографировались со звездами (папы, видимо, поскромничали). Юные игроки получили на память красивые, красочные карточки с расписанием игр национальной сборной в Лиге наций УЕФА.

Удачи «белакрылым»! Удачи юным футболистам!

 
Теги: Минск
 
 
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Таковы нынешние времена, что раньше для нас, уличных футбольных мальчуганов, было недосягаемым, для наших детей – обычная реальность. И чтобы ее достичь, нужно...
 
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