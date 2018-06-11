С тренером национальной сборной, как с другом!

Таковы нынешние времена, что раньше для нас, уличных футбольных мальчуганов, было недосягаемым, для наших детей – обычная реальность. И чтобы ее достичь, нужно просто любить спорт и играть в футбол.

Например, как учащиеся ДЮСШ г. Березы 2009 (на титульном фото) и 2010 гг. р. под руководством тренеров Егора Каберского и Андрея Жуковича, участвующие в детской футбольной премьер-лиге в г. Минске. В прошедшие выходные, кроме приятных спортивных мгновений (ни одна из березовских команд не проиграла: на троих – пять побед и одна ничья), были еще встреча и фотосессия с главкомом национальной сборной Игорем Криушенко, а также игроками «белакрылых» Иваном Маевским, Александром Карницким, Юрием Ковалевым. Наверное, столько детского футбольного счастья столичный стадион «Торпедо» еще не видел.





Первая команда ДЮСШ 2010 г. р.

От желающих получить заветный автограф (даже на бутсах) не было отбоя, и Игорь Николаевич вместе с коллегами по сборной исправно делали свою имиджевую работу и общались с ребятами. Кстати, мамы также с удовольствием фотографировались со звездами (папы, видимо, поскромничали). Юные игроки получили на память красивые, красочные карточки с расписанием игр национальной сборной в Лиге наций УЕФА.

Удачи «белакрылым»! Удачи юным футболистам!