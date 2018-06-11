Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам

Надо сказать, эту задачу он даже перевыполнил: стал актером не «вроде», а единственным в своем роде.

Сицилийские страсти

В современном кино Роберта действительно можно назвать Наполеоном. Иные завистники утверждают, что двух выдающихся личностей роднят только маленький рост и любовь к женщинам, но это, конечно, неправда. Де Ниро тоже относится к делу своей жизни с пылом, доходящим до фанатизма, превращая каждую роль в отдельное произведение искусства. Он приверженец системы Станиславского: пытается вжиться в шкуру своего героя, понять его мотивацию.





Тактика обольщения - заваливать девушек подарками и цветами. Не срабатывает в редчайших случаях. Фото: Фото из открытых источников

Кумир Роберта Наполеон был, пожалуй, прав. Гений Де Ниро неоспорим, но и неурядиц ему пришлось хлебнуть сполна, причем все они непостижимым образом как раз вели его к вершинам славы. Взять хотя бы его детство: рос Де Ниро в бедной семье, его родители были художниками, полностью погруженными в свое искусство, и до маленького Бобби у них редко доходили руки: вместо них его воспитывала улица. В итальянском квартале Нью-Йорка, где жила семья, бурлили настоящие сицилийские страсти: предоставленные сами себе подростки затевали драки, собирались в банды, занимались мелким грабежом.

«Бобби-Молоко» - такое прозвище получил Роберт за свою исключительную бледность и худобу, а еще он был очень застенчивым и тихим. Но только до тех пор, пока не задевали его гордость. Тут уж Бобби вскипал и дрался до последнего.

К чести Роберта, в отличие от его будущих персонажей-гангстеров, ему в конце концов удалось «завязать» с преступной «романтикой». Судьба явилась 17-летнему парню в виде мюзикла «Канкан» с участием великого Фрэнка Синатры. Выйдя из кинотеатра, он заявил: «Вот этим я и буду заниматься. Я буду сниматься в кино».

«Бобби-Молоко»

Но оказалось, что для привлечения внимания публики одного таланта было мало. Тем более что Роберт так и оставался «Бобби-Молоком» - низкорослым, худеньким и совсем не красавцем. Вот тогда-то в его жизни впервые появилась женщина - Шелли Уинтерс, голливудская звезда, обладательница двух «Оскаров» за роли второго плана. Она стала его покровительницей: водила на светские рауты, представляла агентам и профессионалам шоу-бизнеса.

В 1963 году Де Ниро впервые снялся в кино, в фильме «Свадьба», потом еще в нескольких картинах, которые, впрочем, остались незамеченными. С Шелли пришлось расстаться: Бобби, прочитав в газете, как звезда откровенно рассказывает о самых интимных моментах их отношений, пришел в ярость. Он терпеть не мог выставлять напоказ свои чувства. И доводы Шелли, что в Голливуде любой скандал - реклама, тем более для начинающего актера, ни к чему не привели. Гордый Бобби бросил свою покровительницу.

В рождественский вечер 1972 года на вечеринке в доме друзей Де Ниро представили начинающему режиссеру Мартину Скорсезе, чья кинокарьера развивалась в том же неспешном темпе. Они вспомнили друг друга - когда-то они жили по соседству и были членами соперничающих банд. Скорсезе быстро понял, что наконец-то нашел актера, который может сыграть его героев так, как он их задумал.

Первый совместный проект Роберта и Мартина - фильм «Злые улицы» о жизни молодых итальянских мафиози в Нью-Йорке - был восторженно встречен критиками. Де Ниро удостоился высших похвал, и, когда Фрэнсис Коппола подыскивал актера на роль молодого дона Вито Корлеоне в продолжении «Крестного отца», долго он не раздумывал. В апреле 1975-го Роберт был удостоен «Оскара» за лучшую второстепенную роль в этом фильме. Однако именно со Скорсезе Де Ниро оставался неразлучен. Вместе они сотворили еще несколько шедевров: «Таксист», «Бешеный бык» (принесший Роберту второй «Оскар»), «Мыс страха».

Коты против мишек





С Мэрил Стрип Роберт снялся в трех картинах. С тех пор он называет ее любимой актрисой и «идеальной женщиной». Фото: Фото из открытых источников

Чем популярнее становился Де Ниро, тем большим числом легенд и баек обрастала его личная жизнь. Ему приписывали многие победы, но они частенько оказывались плодом воображения отвергнутых им поклонниц. «Бобби интересуют только темнокожие женщины. И он никогда не был способен на настоящие чувства», - заявила журналистам одна из них. По крайней мере в первом утверждении она права: большинство постоянных подруг Де Ниро были мулатками. Сам Роберт в одном интервью сказал: «Джентльмены предпочитают блондинок, не так ли? Я тоже. Только я предпочитаю, чтобы моя блондинка была темнокожей».

Со своей первой женой, красавицей мулаткой Дианой Эббот Де Ниро познакомился во время съемок «Злых улиц». Уже после месяца знакомства она перебралась к нему в квартиру вместе со своей дочерью Дреной и многочисленными котами, которые на все время их романа стали большой головной болью для Де Ниро.

Они поженились в 1976 году - после шумного успеха фильма «Таксист». Через год у супругов родился сын Рафаэль. Как они объясняли, ребенка назвали в честь гостиницы, где он был зачат. По этому поводу друзья шутили: хорошо, что чета Де Ниро не остановилась в «Плазе» или «Хилтоне»...

Первый брак не продлился долго: Диана заявила, что ей крайне трудно жить с персонажами, которых ее муж продолжает играть и дома.

После развода повеселевшего Де Ниро частенько видели на вечеринках у владельца журнала Playboy Хеффнера в компании умопомрачительных красавиц, каждый раз новых. А вот с Уитни Хьюстон его сокрушительное обаяние дало осечку. Он осыпал певицу цветами и подарками, в числе которых был плюшевый мишка с бриллиантовыми сережками в ушах. Но, как утверждала Уитни, ее мать отослала все подарки обратно: она была решительно против ухажера, который был вдвое старше ее дочери.

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Пожарная тревога

Большой ажиотаж в прессе вызвали сообщения о романе Де Ниро и Наоми Кэмпбелл, которая тогда только начала свою звездную карьеру супермодели. Наоми обожала роскошь, была взбалмошна, эмоциональна и ревнива до безумия - она еще долго не оставляла Роберта в покое даже после того, как они расстались. Однажды она проследила за ним, и, когда он скрылся в дверях своего дома в обнимку с какой-то девицей, набрала «911» и вызвала на адрес Де Ниро пожарный расчет, испортив ему весь вечер.

В зрелом возрасте Де Ниро узнал радости отцовства. Сына Рафаэля по большей части воспитывала Диана Эббот, поскольку Роберт месяцами пропадал на съемках. Когда одна из бывших возлюбленных, с которой Де Ниро поддерживал отношения, решила родить от него ребенка, пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери. Актер и его экс-пассия заранее условились, что ребенок останется с нею. Но, когда на свет появились близнецы Пауль и Аарон, Де Ниро был на седьмом небе от счастья и охотно нянчился с сыновьями.

В 1998 году Де Ниро вновь стал отцом - сына Эллиота ему подарила новая жена, бывшая стюардесса, темнокожая красавица Грейс Хайтауэр. Грейс приходиться нелегко в браке с живой легендой, отдающей все свои силы киноискусству. Однажды у нее лопнуло терпение, и она заявила о своих претензиях мужу. Не признающий никакого давления актер сразу пригрозил разводом. Грейс пришлось смириться. «Работа для меня - прежде всего, - признается Де Ниро. - А для того чтобы сосредоточиться на роли, мне нужно свободное пространство. Женщина, которая хочет быть со мной рядом, должна это принять».

Ольга ГРАЖИНА