﻿ Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам

12.06.2018 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
Фото из открытых источников

Надо сказать, эту задачу он даже перевыполнил: стал актером не «вроде», а единственным в своем роде.

Сицилийские страсти

Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам Счастье близко. «Рыцарь печального образа» Шон Бин и его дамы
На столе в кабинете Роберта Де Ниро рядом с двумя «Оскарами» стоит медная табличка с выгравированным на ней изречением Наполеона Бонапарта: «Неудача - мать гения». Когда Де Ниро спрашивают, для чего она там, актер отшучивается: «Я считаю себя не менее великим, чем французский император, и его слова поддерживают меня в трудную минуту».

В современном кино Роберта действительно можно назвать Наполеоном. Иные завистники утверждают, что двух выдающихся личностей роднят только маленький рост и любовь к женщинам, но это, конечно, неправда. Де Ниро тоже относится к делу своей жизни с пылом, доходящим до фанатизма, превращая каждую роль в отдельное произведение искусства. Он приверженец системы Станиславского: пытается вжиться в шкуру своего героя, понять его мотивацию.


Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
Тактика обольщения - заваливать девушек подарками и цветами. Не срабатывает в редчайших случаях. Фото: Фото из открытых источников

Кумир Роберта Наполеон был, пожалуй, прав. Гений Де Ниро неоспорим, но и неурядиц ему пришлось хлебнуть сполна, причем все они непостижимым образом как раз вели его к вершинам славы. Взять хотя бы его детство: рос Де Ниро в бедной семье, его родители были художниками, полностью погруженными в свое искусство, и до маленького Бобби у них редко доходили руки: вместо них его воспитывала улица. В итальянском квартале Нью-Йорка, где жила семья, бурлили настоящие сицилийские страсти: предоставленные сами себе подростки затевали драки, собирались в банды, занимались мелким грабежом.

Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам Мишель Пфайфер. Скромница, которую любят опасные мужчины

«Бобби-Молоко» - такое прозвище получил Роберт за свою исключительную бледность и худобу, а еще он был очень застенчивым и тихим. Но только до тех пор, пока не задевали его гордость. Тут уж Бобби вскипал и дрался до последнего.

К чести Роберта, в отличие от его будущих персонажей-гангстеров, ему в конце концов удалось «завязать» с преступной «романтикой». Судьба явилась 17-летнему парню в виде мюзикла «Канкан» с участием великого Фрэнка Синатры. Выйдя из кинотеатра, он заявил: «Вот этим я и буду заниматься. Я буду сниматься в кино».

«Бобби-Молоко»


Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
Фото: Фото из открытых источников

Но оказалось, что для привлечения внимания публики одного таланта было мало. Тем более что Роберт так и оставался «Бобби-Молоком» - низкорослым, худеньким и совсем не красавцем. Вот тогда-то в его жизни впервые появилась женщина - Шелли Уинтерс, голливудская звезда, обладательница двух «Оскаров» за роли второго плана. Она стала его покровительницей: водила на светские рауты, представляла агентам и профессионалам шоу-бизнеса.

В 1963 году Де Ниро впервые снялся в кино, в фильме «Свадьба», потом еще в нескольких картинах, которые, впрочем, остались незамеченными. С Шелли пришлось расстаться: Бобби, прочитав в газете, как звезда откровенно рассказывает о самых интимных моментах их отношений, пришел в ярость. Он терпеть не мог выставлять напоказ свои чувства. И доводы Шелли, что в Голливуде любой скандал - реклама, тем более для начинающего актера, ни к чему не привели. Гордый Бобби бросил свою покровительницу.

В рождественский вечер 1972 года на вечеринке в доме друзей Де Ниро представили начинающему режиссеру Мартину Скорсезе, чья кинокарьера развивалась в том же неспешном темпе. Они вспомнили друг друга - когда-то они жили по соседству и были членами соперничающих банд. Скорсезе быстро понял, что наконец-то нашел актера, который может сыграть его героев так, как он их задумал.

Первый совместный проект Роберта и Мартина - фильм «Злые улицы» о жизни молодых итальянских мафиози в Нью-Йорке - был восторженно встречен критиками. Де Ниро удостоился высших похвал, и, когда Фрэнсис Коппола подыскивал актера на роль молодого дона Вито Корлеоне в продолжении «Крестного отца», долго он не раздумывал. В апреле 1975-го Роберт был удостоен «Оскара» за лучшую второстепенную роль в этом фильме. Однако именно со Скорсезе Де Ниро оставался неразлучен. Вместе они сотворили еще несколько шедевров: «Таксист», «Бешеный бык» (принесший Роберту второй «Оскар»), «Мыс страха».

Коты против мишек


Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
С Мэрил Стрип Роберт снялся в трех картинах. С тех пор он называет ее любимой актрисой и «идеальной женщиной». Фото: Фото из открытых источников

Чем популярнее становился Де Ниро, тем большим числом легенд и баек обрастала его личная жизнь. Ему приписывали многие победы, но они частенько оказывались плодом воображения отвергнутых им поклонниц. «Бобби интересуют только темнокожие женщины. И он никогда не был способен на настоящие чувства», - заявила журналистам одна из них. По крайней мере в первом утверждении она права: большинство постоянных подруг Де Ниро были мулатками. Сам Роберт в одном интервью сказал: «Джентльмены предпочитают блондинок, не так ли? Я тоже. Только я предпочитаю, чтобы моя блондинка была темнокожей».

Со своей первой женой, красавицей мулаткой Дианой Эббот Де Ниро познакомился во время съемок «Злых улиц». Уже после месяца знакомства она перебралась к нему в квартиру вместе со своей дочерью Дреной и многочисленными котами, которые на все время их романа стали большой головной болью для Де Ниро.

Они поженились в 1976 году - после шумного успеха фильма «Таксист». Через год у супругов родился сын Рафаэль. Как они объясняли, ребенка назвали в честь гостиницы, где он был зачат. По этому поводу друзья шутили: хорошо, что чета Де Ниро не остановилась в «Плазе» или «Хилтоне»...

Первый брак не продлился долго: Диана заявила, что ей крайне трудно жить с персонажами, которых ее муж продолжает играть и дома.

После развода повеселевшего Де Ниро частенько видели на вечеринках у владельца журнала Playboy Хеффнера в компании умопомрачительных красавиц, каждый раз новых. А вот с Уитни Хьюстон его сокрушительное обаяние дало осечку. Он осыпал певицу цветами и подарками, в числе которых был плюшевый мишка с бриллиантовыми сережками в ушах. Но, как утверждала Уитни, ее мать отослала все подарки обратно: она была решительно против ухажера, который был вдвое старше ее дочери.

Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
Актер Том Хэнкс: «Жизнь - как коробка с конфетами»
Подробнее

Пожарная тревога

Большой ажиотаж в прессе вызвали сообщения о романе Де Ниро и Наоми Кэмпбелл, которая тогда только начала свою звездную карьеру супермодели. Наоми обожала роскошь, была взбалмошна, эмоциональна и ревнива до безумия - она еще долго не оставляла Роберта в покое даже после того, как они расстались. Однажды она проследила за ним, и, когда он скрылся в дверях своего дома в обнимку с какой-то девицей, набрала «911» и вызвала на адрес Де Ниро пожарный расчет, испортив ему весь вечер.

В зрелом возрасте Де Ниро узнал радости отцовства. Сына Рафаэля по большей части воспитывала Диана Эббот, поскольку Роберт месяцами пропадал на съемках. Когда одна из бывших возлюбленных, с которой Де Ниро поддерживал отношения, решила родить от него ребенка, пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери. Актер и его экс-пассия заранее условились, что ребенок останется с нею. Но, когда на свет появились близнецы Пауль и Аарон, Де Ниро был на седьмом небе от счастья и охотно нянчился с сыновьями.

В 1998 году Де Ниро вновь стал отцом - сына Эллиота ему подарила новая жена, бывшая стюардесса, темнокожая красавица Грейс Хайтауэр. Грейс приходиться нелегко в браке с живой легендой, отдающей все свои силы киноискусству. Однажды у нее лопнуло терпение, и она заявила о своих претензиях мужу. Не признающий никакого давления актер сразу пригрозил разводом. Грейс пришлось смириться. «Работа для меня - прежде всего, - признается Де Ниро. - А для того чтобы сосредоточиться на роли, мне нужно свободное пространство. Женщина, которая хочет быть со мной рядом, должна это принять».

Ольга ГРАЖИНА

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я не понимаю тех женщин, которые теряют голову от симпатичных мордашек, - говорит великий Роберт Де Ниро. - Задачей всей моей жизни было не стать актером вроде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика