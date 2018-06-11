Чергинец о ресторане в Куропатах: Проезжая мимо, отворачивал бы голову

«Ну какие там рестораны? Ресторана не должно быть, это понятно. Что там, поминки будут проводить? Нет. Там будут песни-пляски и прочее. И элементарные пьянки. Поэтому я считаю, что этого делать нельзя», — сказал Николай Чергинец.





Он считает, что в Куропатах необходимо установить «какой-то памятник общий для всех, а не только кресты».





«Это уже дело властей. Нужно просто благоустроить, дать больше информации об этом месте. Повесить несколько хороших стендов. И те, кто там устраивает ресторан, лучше бы дали денег на это святое дело. Это было бы правильно», — сказал писатель.









Стал бы Николай Чергинец обедать в ресторане «Поедем поедим»?





«Нет, и, проезжая мимо, отворачивал бы голову. У меня никогда бы не проснулся аппетит в ресторане в таком месте».



