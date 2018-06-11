Кобяков обещает в сентябре рассказать о нашем развитии аж до 2021 года

БелТА . Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании пезидиума Совета Министров, на котором обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы, передает





"На этом этапе нам необходимо принципиально определиться по концептуальным подходам, на основе которых будут разрабатываться проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год. Времени у нас не много. Уже в сентябре мы должны получить одобрение главы государства по всему пакету документов", - подчеркнул премьер.





Он отметил, что это первое рассмотрение вопроса, но к этой работе правительство приступило уже давно. "Организована работа по подготовке прогнозов развития регионов и отраслей. Соответствующие рекомендации Минэкономики направлены всем заинтересованным", - рассказал он.









Премьер-министр пояснил, что Минэкономики предлагает, как и в предыдущие годы, использовать при подготовке проекта прогноза сценарный подход. Разработаны два сценария развития экономики в 2019 году - базовый и целевой. Эти сценарии рассчитаны исходя из различных вариантов внешних условий.





"Базовый сценарий предлагается использовать для формирования бюджета. Такой подход полностью себя оправдал в последние два года. Темп роста экономики оценивается по базовому сценарию в 102,8%. При целевом сценарии развития рост экономики оценивается в 104,1%. Это, по расчетам Минэкономики, обеспечивает параметры, предусмотренные пятилетней программой", - констатировал он.





При этом Андрей Кобяков напомнил, что по поручению Лукашенко к 2025 году необходимо достичь уровня ВВП в $100 млрд.





"Прошу доложить, как учитывает предлагаемая концепция решение этой задачи. Исходя из представленных материалов эту задачу предлагается решать при неизменном реальном эффективном обменном курсе белорусского рубля, высоком уровне государственных валютных обязательств и отрицательном внешнеторговом сальдо.





При таких подходах по укрупненным оценкам для поддержания нужной траектории экономического роста потребуется использование золотовалютных резервов страны, а это недопустимо. Мы определились, что уровень золотовалютных резервов должен составлять не менее 2 месяцев импорта, а это примерно $7 млрд. Это решение должно быть заложено в основу всего пакета прогнозных документов", - заявил премьер.





Глава правительства также подчеркнул, что главные требования к бюджету на 2019 год - его сбалансированность, обслуживание обязательств по государственному долгу и обеспечение всех социальных расходов.





"При этом мы не должны повышать налоговую нагрузку на реальный сектор. Перед правительством стоит задача комплексной переработки налогового законодательства. Напомню, что проект по корректировке Налогового кодекса должен вноситься главе государства одновременно с пакетом прогнозных документов", - сказал он.





Минфин предлагает формировать проект бюджета 2019 года в соответствии с действующим порядком с профицитом.





"Складывается впечатление, что страна из года в год располагает свободными ресурсами. На деле мы испытываем их недостаток. Я давал поручение Минфину проработать вопросы формирования реального размера профицита, как это принято в международной практике. Пока на основании предложенных документов не вижу, что эта тема урегулирована.





Прошу также доложить о том, как предлагается реализовать задачу по формированию бюджета с нуля, а не от достигнутого. Как эта работа будет развернута при формировании местных бюджетов", - отметил Кобяков.





Премьер обратил особое внимание, что все рассматриваемые концептуальные подходы должны быть сбалансированы и согласованы между собой.