Молния сожгла сарай в Мостовском районе

Вызвал спасателей хозяин: он увидел, как молния ударила в крышу сарая, от чего и начался пожар. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар сарая и защитили от огня расположенный в нескольких метрах жилой дом.





В МЧС рекомендуют для защиты от подобных проявлений сил природы оборудовать свои дома системой молниезащиты.