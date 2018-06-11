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Молния сожгла сарай в Мостовском районе
Сообщение о пожаре в деревне Нацково Мостовского района поступило днем 11 июня. Горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
Вызвал спасателей хозяин: он увидел, как молния ударила в крышу сарая, от чего и начался пожар. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар сарая и защитили от огня расположенный в нескольких метрах жилой дом.
В МЧС рекомендуют для защиты от подобных проявлений сил природы оборудовать свои дома системой молниезащиты.
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Сообщение о пожаре в деревне Нацково Мостовского района поступило днем 11 июня. Горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
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